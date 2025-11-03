М инистерството на финансите обяви, че е публикуван проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2026–2028 г., предава Dariknews.

Приходи в евро: стабилна фискална рамка за 2026 година

Според чл. 1, ал. 1 от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., общите приходи, помощи и дарения се планират в размер на 31 283 276,7 хил. евро.

От тях данъчните приходи възлизат на 28 426 351,6 хил. евро, като най-голям дял заема данъкът върху добавената стойност – 14 985 215,2 хил. евро.

Следват данъците върху доходите на физическите лица – 4 914 744,3 хил. евро, корпоративният данък – 3 873 304,7 хил. евро, както и данъците върху дивидентите и доходите на юридическите лица – 86 254 хил. евро.

Тези данни очертават солидна приходна база и устойчив фискален баланс, при запазване на умерената данъчна политика на държавата.

Основание и значение на прогнозата

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се подчертава, че приемането на бюджетната процедура е от ключово значение за изготвянето на основните бюджетни документи, тъй като включва сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на прогнозата и проекта на държавния бюджет.

Този процес обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Приемане на бюджетната процедура

В документа е записано, че бюджетната процедура за 2026 г. е приета с Решение № 474 от 17 юли 2025 г. на Министерския съвет, на основание чл. 67, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Съставянето на Бюджет 2026 се базира на националните бюджетни документи и приетите закони за 2025 г., както и на други актове, предвидени в процедурата за 2025 г.

Връзка с фискалната рамка и стратегическите документи

Както е посочено в самата прогноза, при разработването на бюджета са взети предвид Националният средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025–2028 г., одобрен с Решение № 111 на Министерския съвет от 2025 г.

Документът съдържа политики, приоритети, реформи и инвестиционни планове в средносрочен хоризонт.

Съответствие с европейската рамка и националните приоритети

В АСБП 2026–2028 е записано, че целите на фискалната политика и параметрите на бюджетната рамка са съобразени с приоритетите за запазване на фискалната устойчивост и с необходимостта от реализиране на приходни и разходни политики.

Те са също така в съответствие с фискалните правила и ограниченията, заложени в реформираната европейска рамка за икономическо управление и в актовете на ЕС, които предстои да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Основни цели: устойчивост, еврозона, еврото

В документа се подчертава, че бюджетната рамка е в унисон с Програмата за управление на Република България за периода 2025–2029 г., чиято основна цел е постигане на балансирана фискална политика, завършване на процеса на присъединяване към еврозоната и въвеждане на еврото като официална валута в страната.

Всички параметри, заложени в бюджета за 2026 година, може да видите ТУК.