К ултово молитвено място у нас почерня от хора. С надежда и молитва за чудо хиляди миряни се събраха на Кръстова гора.

Кръстова гора задмина морето по скъпотия!

Хиляди вярващи се събират там в навечерието на Въздвижението на Светия кръст.

По традиция миряните не само ще останат край манастира „Света троица” през цялата вечер, но и ще пренощуват под открито небе – в символ на надежда и с молитва за чудо и изцеление.

В събота вечер в храма се отслужва вечерня, а утринната литургия ще започне в 22:30 часа. Тогава за поклонение ще бъде изнесена частица от Светия кръст.

В неделя, когато е и самият Кръстовден, празнична литургия ще отслужи пловдивският митрополит Николай. По традиция литургията ще бъде последвана от водосвет за здраве.

*Източник: NOVA