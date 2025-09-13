Ц ените за нощувка в района на Кръстова гора задминаха някои квартири и тризвездни хотели по морето през септември. Проверка на „Телеграф“ показа, че в навечерието на големия християнски празник Кръстовден (14 септември) леглото в родопския Йерусалим върви средно между 40 и 50 лева.

Чевермета

Апартаментите на святото място се предлагат за 180 лева, като в тях се побират до четирима. По-големите компании и семействата наемат цели къщи. За една нощ хазяите им искат между 700 и 800 лева, като при втори и трети ден престой цената пада с няколко процента.

Повечето от къщите за гости се рекламират с механите си, с възможностите за чеверме и с всякакви глезотии, като интернет, кабелна/сателитна телевизия, басейни и джакузита. Всичко това не се вписва много-много в профила на мястото, посещавано основно заради Божите чудеса на изцеление, споделят обаче поклонници. Някои от тях се оплакват, че нерядко заварват шумни компании, пиене и ядене на корем и други плътски забавления.

Уикенд

„Два месеца по-рано при нас всичко е резервирано. Може би една от причините е, че Кръстовден тази година съвпадна с почивния уикенд“, обясни пред „Телеграф“ собственичка на къща за гости в село Борово. Тя призна, че понякога има напрежение, когато в имота й се озоват поклонници и такива, дошли само за да му отпуснат края. „Гледаме така по-деликатно да подходим, че да няма конфликти“, сподели собственичката.

Небе

Някои хора се оплакват и от сбъркани резервации и некоректни хазяи. Посетител на име Ганчо Б. е описал само преди дни патилата си след посещение на шумно рекламиран туристически обект в село Мостово. Разказва, че запазил къщата и платил три месеца по-рано, но в последния момент домакинята ги изненадала, че няма да са сами или да съкратят престоя си с ден.

Скорпиони

„Чудесно – защото кой не иска да завърши почивката си с бременна жена и малко дете в компанията на непознати, които умеят да вдигат шум? Двама от нашата група, потресени от перспективата, си тръгнаха още в петък сутринта“, пише Ганчо. Той е качил и снимка на скорпиони, които е уловил в стаята си.

Разбира се, има и позитивни отзиви както за този обект, така и за онези, които в последните години поникнаха в селата наоколо. Посетителка например хвали домакините си, че ги изчакали и дори ги нахранили, въпреки че дошли по късна доба, защото колата им се развалила по пътя.

Свещеници коментират, че основно три села (Борово, Мостово и Врата) в общините Лъки и Асеновград печелят по Божия воля заради близостта си до манастира „Св. Троица“. Иначе там се вярвало, че стават чудеса ежедневно, но най-вече в нощта на 13 срещу 14 септември. Именно затова мнозина запазват нощувка в тези селища, а после се качват в посока обителта, намираща се под Кръстов връх.

Белинташ

„Е, ако мислите, че тук ще намерите уединение като на Света гора, може би бъркате. Все пак насам идват религиозни хора, но и такива с цел селски туризъм. Оттук тръгват маршрути и към езически светилища като Белинташ и Караджов камък“, обясни собственик на лъскав тризвезден хотел в Борово.

Въртят агне за 430 лева

Феновете на здравословната кухня могат да опитат да готвят на истинска пещ. За стъкмяването й от домакина обаче ще трябва да се бръкнат с 80 лева. Само преди 3-4 години услугата струваше 50 лева. А ако искате печено агне около 10 килограма – няма проблем, стига да не постите и да имате 350 лева, или общо с пещта 430, информира ни местен гид.

Любомир Старидолски