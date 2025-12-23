Д вама апаши са нападнали и ограбили турист в центъра на Варна.

Със сила те извършили грабеж на раница от румънски гражданин, в която е имало лични документи, пари, банкови карти и мобилен телефон.

Инцидентът е станал на централна варненска улица, около 20.20 часа, където мъжете причакали потърпевшия, нападнали го с юмруци и отмъкнали носената от него чанта.

Два дни по-късно двамата крадци са задържани, съобщиха от полицията във Варна. Те се оказали стари познайници на органите на реда. Мъжете на 25 и 33 години са задържани в Първо РУ за срок до 24 часа.

Образуваното досъдебно производство е докладвано на прокуратурата.