И нвестиционната програма на „Софийска вода“ ще бъде изпълнена над 95 процента тази година. Това заяви изпълнителният директор Васил Тренев на среща, на която бяха представени бъдещите планове и постижения на водната компания. Устойчиво се поддържа цялата инфраструктура – тръби, пречиствателни станции, лаборатории, дигитализация. През 2025 г. са рехабилитирани и изградени 40 километра нови водопроводи, 11 млн. лева са инвестирани в канализация, похвали се Тренев.

Компанията работи по бъдещия бизнес план 2027-2031 година. Взето е едно от важните решения - за нормата на възвръщаемост. Остава да се определят ключовите показатели, без които не може да се калкулира цената на водата.

Поддържането на качеството на водата е ежечасен процес, в който са ангажирани много хора. От 77 пункта на водопроводната мрежа се правят ежедневни анализи на водата. В проверките са включени и екипите на терен. „При аварии стремежът е да не допуснем прекъсване на услугата. С тази цел се пренасочват водните потоци при възникване на авария“, обясни Тренев.

Бъдеще

Първо място в договорните отношения е да се инвестира във водопроводи и канализационна мрежа, заяви Тренев. „Софийска вода“ ще подкрепи новите планове на столицата. В България дружеството е лидер по клиентска удовлетвореност. Стремежът на групата на „Веолия“ е до 2030 година да стане лидер и в топлофикационните услуги. Даден бе пример за проект на когенерационна инсталация в Познан, която ще доставя топлина на 26% от града. Работи се и по проект за съхранение на топлинна енергия. 20% от топлинната енергия ще бъде доставена от геотермални източници. „Веолия“ е готова да предложи да си сътрудничи и с „Топлофикация София“, включително и в идеята за оползотворяване на остатъчната топлина от канализационните системи.

Предприемачество

Любомир Филипов, директор „Стратегически партньорства и регулиране“, съобщи, че от 50-те най-големи технологични компании в света само 4 са европейски. Причината е в липса на развойна дейност в Европа. Затова „Веолия“ има стратегия как да се инвестира в развитие - чрез собствени средства и външно финансиране през програми на Европейския съюз. Тя има 8 иновативни хъба в различните географски региони. „Софийска вода“ работи по култура на предприемачество в държавата ни. В България се създават много стартъпи и идеята е да работим с българския предприемачески талант, посочи Филипов. Един от проектите на компанията с български стартъпи е за антидрон защита на обектите на „Софийска вода“. Друг е за иновативно обследване на големи канализационни обекти - дронове вместо хора ще влизат в канализацията. Водната компания очаква идеи за иновации и от своите служители.

„Софийска вода“ е от най-добрите в производството си на зелена енергия, обяви Франсоа Деберт, директор на „Веолия-България“. Българското дружество е първо по участие на жени в мениджърските екипи на компанията тази година. Преди първа е била Япония.

С 40% са се увеличили приходите от сключените договори за обслужване на летище София. „Софийска вода“ има договори с моловете в София – осигурява им техническите услуги, снабдяването с енергия, автоматизацията.

Проекти

„Софийска вода“ се стреми и към по-широко внедряване на изкуствен интелект. Създала е свой Chat GPT, свързан с нейната дейност, и за връзка с клиентите. Проучват възможността за внедряване на решения за отговори при клиентски запитвания и оплаквания. Когато се обадите по телефона да подадете самоотчет за потребената вода през месеца, няма да има никаква човешка намеса. 30-35% от клиентите подават самоотчети, обясниха от дружеството. До дни дружеството ще въведе автоматизирано решение за приемане на отчети за потребения ток по телефона, през мобилния център и през сайта.

Еврото

Клиентите могат да разчитат на нас. Всяка сметка след въвеждане на еврото ще е коректна, обеща финансовият директор Нели Илиева. Промяната за клиента ще бъде само във фактурата, на която ще пише евро вместо лева, каза още Илиева.

Проектират два нови ВЕЦ-а

Два ВЕЦ-а ще заработят през 2027 година на водопроводите на пречиствателна станция Бистрица и резервоара в Бояна и ще произвеждат 12 000 мвтч електроенергия. Инвестицията ще бъде между 6,7 и 7,7 млн. лева. Проектирането ще приключи до края на тази година. Системата ще работи по начин, при който водата ще преминава през турбините и те ще генерират електроенергия. Механична част ще бъде направена така, че да няма допир по никакъв начин с питейната вода с елементи, които могат да повлияят на нейното качество. Има тръбопровод, който влиза в пречиствателна станция Бистрица. На тази тръба ще се монтира турбина, която под силата на водния поток се спуска по тръбата, завърта се генератор, произвежда електроенергия. След това водата ще премине през съответното пречистване през пясъчните филтри, през обработка със съответния коагулант и т.н. Хубавото е, че водоснабдителната система на София е гравитачна – водата идва от планината. Височинната разлика създава хидростатичен натиск, който ще се използва за добива на електроенергия.

5 млн. лева ще струва изграждането на три фотоволтаични централи, които в момента се проектират. Най-голямата ФЕЦ ще бъде в Кубратово. Другите две в пречиствателните станции в Бистрица и Панчарево.

Таня Киркова