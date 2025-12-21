П рез 2026 година инициативата на Българския туристически съюз „100-те обекта“ навършва 60 години. Това обяви пред „Телеграф“ председателят на съюза Венцислав Венев. Той посочи, че към момента книжката, в която се събират печати и марки, наброява общо 211 обекта, като това е постигнато с различни индекси, които се добавят към цифрите. „Освен това, че БТС администрира цялото това нещо, ние имаме партньори в лицето на почти всички министерства, които са ангажирани с част от стоте национални обекта - Мюфтийството, БПЦ, Министерството на спорта, Министерството на туризма, МЗ и още много други институции, а Министерството на културата е домакин на срещите. Всички заедно два пъти в годината се събираме и решаваме дали да се включи нов обект, или някой да се изключи, ако няма интерес към него, или преценим, че не е подходящ за инициативата ни”, каза Венев и посочи, че най-вероятно обсъждането ще е през март.

Кандидатури

Той каза, че винаги има желаещи да се включат. „В момента имаме две предложения от Разлог и от други общини, но това ще се реши на срещата ни“, добави той. Венев каза, че въпреки желаещите няма да се разваля името на инициативата, а увеличението става след обсъждане.

Владимир Христовски