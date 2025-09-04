С редната работна заплата в страната се е увеличила с 12%. Това отчете министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред БНТ.

Очаква се догодина минималната работна заплата да бъде 1213 лева, като това е предложението на правителството, по което тече обществено обсъждане, допълни Гуцанов. В момента минималното трудово възнаграждение е 1077 лева.

"Средната заплата се е повишила с 12% , пак казвам не е достатъчно, хората ще кажат "трябва да е с 25%", но дали през последните години тя е скачала и е стигнала почти 2500 лв., 3500 лв. е за София, нещо което според мен е много добро като тенденция - голямо повишаване в Търговище 18,3%, в Смолян имаме повишаване, а в Благоевград са на първо място 20,3%".