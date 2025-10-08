П реди фаталния инцидент във Варна, при който в неделя рали автомобил се вряза в публика, маршалите не са забранили изрично на зрителите да стоят зад мантинелата на злополучния завой.

Това заяви очевидецът на случилото се Виктор Манчев в ефира на "Здравей, България".

В първия ден след трагедията организаторите заявиха, че са били предприети всички необходими мерки и публиката, която не трябвало да е там, вероятно е дошла откъм гората. Кадри от тренировка в събота обаче показаха, че още тогава по маршрута е имало зрители.

Виктор Минчев каза, че е бил в горната част на завоя, където започва правата отсечка.

"Да стоим там не беше забранено, нямаше табела. Попитахме маршала можем ли да останем и той отвърна утвърдително, но уточни, че трябва да се позиционираме по-нагоре зад мантинелата, защото има лек скат. След тренировките в събота обаче разбрах, че е имало уговорка между хора, които да стоят на завоя и на другия ден", разказа Виктор.

ТРАГЕДИЯТА КРАЙ ВАРНА: Стана ясно коя е тежко пострадалата жена от смъртоносното рали! (СНИМКА)

По думите му след края на първия манш, пред погледите на наблюдаващите маршали, хора са дошли от долната страна на трасето. "В началото и в края на завоя има разположени маршали. Нямаше адекватна реакция от тяхна страна, не знаеха какво става по време на инцидента. Трябваше да вдигнат червен флаг и веднага да прекратят състезанието. В онзи момент изчакахме няколко секунди и всички зад мантинелите се втурнахме да помагаме, не знаехме дали колите вече са спрени. Група от хора крещяха по маршалите да викат линейки и пожарни", спомня си очевидецът.

Източник: NOVA