В чера имахме събрание на Изпълнителното бюро на БСП, а днес на Коалиционният съвет на „БСП- Обединена левица”, следващата седмица ще свикаме Националния съвет на БСП. Българската социалистическа партия стана част от управлението заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. Правителството подаде оставка водено от гражданите именно заради тази стабилност и обществено спокойствие. В управлението бяхме, за да се стабилизират основните системи в държавата – социалната, икономическата, здравната и финансовата. Това съвместно управление беше опит за запазване на нашия облик. Това заяви лидерът на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг на „БСП-Обединена левица”.

„За по-малко от година успяхме да се преборим за активна политика за увеличаването на доходите, запазването на швейцарското правило за всички пенсионери, увеличаване на МРЗ и други социални плащания. Обявихме война на „къщата на ужасите”, функциониращи като домове за възрастни хора. Започнахме битка за здравето и сигурността на децата. Рестаритахме и ускорихме всички големи инфраструктурни проекти – републиканската мрежа и ВиК сектора. Повишихме средствата за спорт и младежки политики и парите за изграждане на спортни съоръжения”, каза още той.

„Предприехме мерки за водната криза, спряхме продажбата на оборудването на АЕЦ Белене и запазихме възможността за неговата реализация”, допълни Зафиров.

Той категорично заяви, че БСП е против България да даде гаранция за Украйна в размер на 1,2 милиарда евро.

„Никога не сме спирали да чуваме протестите и този път ги чухме. Последните седмици бяха преломни, управляващите показаха че могат да чуват гласа на гражданите и да действат адекватно в интерес на обществото”, допълни той.

Пътят за нас е един – откровен разговор и реинтеграция на хората с ляво мислене, заяви още Зафиров.

Той каза, че на дневен ред е един важен въпрос – хората на улицата са скептични към целия политически елит, независимо дали са част от опозицията или управляващите.

Много е важно да не разрушим държава остра и да запазим стабилността, коментира още той.

„Ние ще защитаваме приемането на социално ориентиран бюджет. Затова и днес нашите депутати бяха рамо до рамо с протестиращите синдикати. Трябва да е ясно какви щети ще има от удължаването на бюджет 2025”, посочи още Зафиров.

България има нужда от стабилна, спокойна и разумна и диалогична политическа среда, която да гарантира промяна, стабилност и сигурност, каза още лидерът на БСП.