Н ародното събрание гласува официално оставката на правителството на Росен Желязков, след заявената оставка вчера.
От 227 регистрирани депутати всички гласуваха „За“ оставката.
СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ: Правителството подаде оставка!
От ГЕРБ-СДС призоваха подадената оставка да бъде приета веднага.
Заседанието на парламента започна с дълги дебати и престрелки между депутатите.
Йорданов към ПП-ДБ: Вие сте като пиандурник с махмурлук, Божанков: Изглеждате като след колоноскопия във ветеринарна клиника
Вчера се проведе и шестият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, който беше неуспешен.
Политологът Татяна Буруджиева пред „Телеграф“: Има риск пак да влезем в спирала от избори