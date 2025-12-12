Н ародното събрание гласува официално оставката на правителството на Росен Желязков, след заявената оставка вчера.

От 227 регистрирани депутати всички гласуваха „За“ оставката.

СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ: Правителството подаде оставка!

От ГЕРБ-СДС призоваха подадената оставка да бъде приета веднага.

Заседанието на парламента започна с дълги дебати и престрелки между депутатите.

Йорданов към ПП-ДБ: Вие сте като пиандурник с махмурлук, Божанков: Изглеждате като след колоноскопия във ветеринарна клиника

Вчера се проведе и шестият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, който беше неуспешен.

Политологът Татяна Буруджиева пред „Телеграф“: Има риск пак да влезем в спирала от избори

