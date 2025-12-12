„В декларацията за кордона пише, че се съгласяваме „ДПС – Ново начало“ да няма зам.-председатели на НС, председатели на комисии и техни хора в регулаторите. И искам да припомня нещо – по време на сглобката ДПС имаха председатели на комисии. Вие правихте бюджета заедно с тях. Променихте Конституцията заедно с тях. Много е забавно къде му е кабинетът, защото често сте ходили там. Избрахте конституционни съдии заедно с ДПС и ГЕРБ. Лицемерието, което ви е вродено, наистина е достойно за уважение, защото рядко съм виждал толкова нагли лъжци, които да забравят какво са правили и след това да скачат срещу този, когото сами поканихте да работи с вас. Сега бюджет няма заради вас. Вие провалихте бюджета. Сега сте като пиандурник, който се е събудил на другата сутрин, цепи го главата от тежък махмурлук и усеща как последствията ще се стоварят върху него“, заяви председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов към ПП–ДБ по време на дебатите за оставката на правителството в НС.

„Ние освен политици сме и хора. Тази ситуация има чисто човешки аспект. Колегите от ИТН изглеждат така, сякаш са излезли от колоноскопия, направена във ветеринарно-медицинска клиника от лекар пакистанец на 500 лева заплата. Само този Тошки, който видяхме, си заслужаваше всичко, което се случи до момента“, контрира Явор Божанков от ПП-ДБ.

Водещият заседанието Костадин Ангелов уточни, че като хирург е присъствал на много колоноскопии и посъветва депутатите да не използват тежки медицински диагнози за шеги.

„Забавно е как политическа…, за да не ме накажете… п… перудка, която е обиколила няколко партии, коментира ИТН. Ние сме се отказвали два пъти от властта. За вас няма значение с кого ще сте във властта – важното е да сте вътре. Когато сте в Министерския съвет, НСО ви влачат, а вие забивате нокти. Още има черти по паркета от маникюра на Кирил Петков“, отговори отново Йорданов.

В края Костадин Ангелов призова за спокойствие в залата.