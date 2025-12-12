П олитическият трилър продължава. Президентът Румен Радев свиква партиите на спешни консултации, след като парламентът официално остана без правителство. Държавният глава задейства чл. 99 от Конституцията и в понеделник започва поредица от решаващи срещи на „Дондуков“ 2.

Първи през вратите на президентството в 10:00 ч. ще влязат представителите на ГЕРБ–СДС – формацията, която настоява бързо да се излъчи стабилно управление.

След тях, в 11:30 ч., е ред на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които вече влязоха в остри сблъсъци с опонентите си в пленарната зала и ще трябва да обяснят своята визия за изход от кризата.