Б ългария е в режим на висока готовност след американските санкции срещу руския петролен гигант „Лукойл“! Премиерът Росен Желязков увери от Брюксел, че рафинерията в Бургас няма да спре работа и доставките на горива са гарантирани, но страната има само един месец, за да реши как ще подходи.

„Това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти. Отдавна рафинерията не работи с руски петрол. Има достатъчно горива – рафинерията трябва да продължи да работи“, заяви Желязков при пристигането си за заседанието на Европейския съвет.

Премиерът призна, че ситуацията е сложна заради собствеността на предприятието, което е част от системата на руския „Лукойл“, но увери, че държавата има контрол и мерки за сигурност – включително в стратегическия обект „Росенец“.

Борисов: Може да останем без гориво!

Според него до 21 ноември могат да се извършват всички нужни трансакции, след което ще се вземе „национално решение“ за бъдещето на рафинерията.

Желязков подчерта, че България няма блокирани средства на руски компании, но има запорирана собственост, която ЕС обсъжда дали да използва като репарационен заем за Украйна.

„Това не е национализация, а заем, който след време ще се възстановява. За нас е важно да има правна сигурност и ясна позиция на Европейската централна банка и правната служба на Съвета на ЕС“, поясни премиерът.

По темата за властта Желязков беше категоричен: „Не се предвиждат промени в правителството.“ Нито участие на ДПС, нито персонални рокади били на дневен ред.