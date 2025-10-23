Б омба в енергетиката! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разлюля парламента с простичко и тревожно предупреждение: „Не е шега работа, можем да останем и без гориво след известно време и в един даден момент“.

По думите му разговорите с финансовия министър и управителя на БНБ били проведени — и бдителността към „Лукойл“ трябвало да е на най-високо ниво. Борисов хвърли и директна молба: да се внимава какви санкции се налагат на банките, които обслужват преводите за покупка на петрол.

„Сега има време президентът Владимир Путин да разсъждава върху санкциите и ако има реакции, да бъдат свалени. Това е играта на големите към момента“, добави той и намекна, че ситуацията може да се развие и да се промени още през следващия месец.

Бившият премиер обясни, че евентуална сделка, свързана с „Лукойл“, не само ДАНС ще следи — щели да мигат минимум четири централи в света. И даде висока оценка: „ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори“.

По кадровите въпроси — Борисов категорично заяви, че Антон Славчев няма да стане шеф на ДАНС, а за Деньо Денев няма критики относно работата му. И добави с ирония: „В момента у нас, ако искаш да уязвиш някого, му казваш, че е човек на Делян Пеевски“.