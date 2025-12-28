Глория бяла и добра - истинска учителка

Тук работата е между „Учителко, целувам ти ръка“ и „Бяла роза“. Нещо несъвместимо има между бляскавата блуза и учителско изглеждащото костюмче. Нещо като преподавателка, пременена едновременно за Нова година и Осми март. Линията на панталона заслужава определени комплименти, които ще се изчерпат, цопнати в цялата модна олелия. Ръкавите са безумно дълги, предполагам не е за да се крият ръце или петна, а от криворазбрано шивачество. И пак кройка, като да приютиш отдолу някого при дъжд. Шевът на панталона всъщност е ужасен. Весели празници, Гло.

Рангелова оплетена в „рибарски мрежи“

Пак цитати в главата ми, надявам се уместни като този, дошъл да илюстрира гледката Нели Рангелова. „Рибарски вечери, рибарски мрежи...“ Дотам ли я докарахме, скъпа Нели, че при прелестна фигура и глас да се омотаеш в паяжини или каквото е там около теб. По този начин красивата резедава малка рокля се губи, а всъщност тя е сензацията на кадъра. Паяжините са бутафорни, не на място и не отговарят на нито една модна тенденция, за която да съм чул. Ще приема наличието и там, единствено ако е подарена от Софи Маринова, която тези дни показа обширен гардероб. Ако пък Рангелова е пяла в някой рибарски ресторант на Никулден, то кой е опитал да я оплете в мрежите си? Освен ако просто не е политнала и повела със себе си това текстилно събитие. Така е, Нели... Когато се огледам в очите ти.

Дара пледира невинност, но не

Не мога да се въздържа да не цитирам „Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже“. Много далеч от Йовковата Албена, далеч от историческото ни целомъдрие, визията на Дара буди в мен съчувствие. Сцената изисква компромиси и експерименти, обаче тук виждам единствено липса на каквато и да е модна концепция. Няма да тълкувам избора на сако, с което може да бъде завит ЗИЛ. То е там, очевидно за да подпише нотариалния акт за стил, който едва ли ще влезе в историята. Белите чорапки не могат да ме убедят в ученическата невинност на певицата, най-малкото защото късата пола противоречи и на това. Преди да кажете, че съм старомоден и нищо не разбирам, ще кажа, че предпочитам да съм такъв пред лошия краснопис на естетиката в този кадър.

Диона с деколте като килия

Освен да цъкам с език и да отправям мнения наум, наистина се чудя какво им става на хората. Вместо да се сложи в едни галоши, да препаса работническа манта, да сложи една сестринска касинка на главата, Диона се прави на модерна. Деколтето, сякаш килия, пази в себе си тайни свещени, напълно показателни за поколението. И, да, шегувам се, че трябва да сложи галоши, но точно пък това, което е сложила, никак не се осъвместява с нищо, в което поне аз вярвам. Дали пък не е последствия от изпитите нурофени, или пък бялата лятна пътека е преминала към зимна такава. Момичето се справя добре с провокативността и ако трябва да съм откровен, постига забележителни успехи. Но за мен успех е да оставиш следа. Не бяла, разбира се.

Сандра и Карадочева - съвременните модни богини

Представители на различни поколения, Сандра Александрова и Богдана Карадочева, едновременно описват класиката. Карадочева носи френския шик, подкрепен от вечните перли, от онези разкошни червеникави коси, от плътността не само на гласа, а и на естетическите разсъждения. Богдана възвръща обаянието на световната класика, докато Сандра я осъвместява със съвременните очаквания. Младата певица загатва сексапил с внимателно оголените ръце, деколтето е смело и същевременно сдържано. Приличието се обажда във всяка гънка на облеченото, а отработеното звездно поведение изпълва пространството.

Лорд Евгени Минчев