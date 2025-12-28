А рчи и Сара са най-често използваните имена за домашен любимец. Това става ясно от направена проверка на данните за регистрирани кучета в общините. Сред останалите имена са: Арес, Бела, Бъки, Лъки, Майло, Макс, Роки, Рони, Ричи, Тери, Чарли и мн. др. Несъмнено кръщаването на най-верния приятел на човека е трудна задача, но традиционно продължава да доминират кратките и лесни за изговаряне имена. Стопаните в България масово предпочитат имена с две срички, завършващи на гласна, тъй като кучетата ги разпознават най-лесно при команда.

Тенденция

Продължава тенденцията за използване и на човешки имена като Боби, Вики, Каролина, Кристина, Лео, Лъчезар, Меги, Стефан, което показва възприемането на кучето като пълноправен член на семейството. Влияние върху избора оказват също филмите и сериалите, както и актуалните събития.

Не липсват и по-странните, но оригинални наименования като: Ария, Бавт, Венеция, Дарвин, Демон, Бижу, Зузу, Лилит, Мейнърд, Мата Хари, Оргазъм, Руфъс, Рудолф, Панда, Писка, Принц, Харли-Дейвидсън, Ърнест Хемингуей и др.

Породи

Интересен факт е, че най-голям е делът на кучетата, които са без порода, т.нар. мелези или кръстоски. Ветеринари споделят, че те са по-умни от породистите, както и по-предани, особено ако са взети от приют или от улицата. След това най-много е предпочетен йоркширският териер, лабрадор, френски булдог, голдън ретривър, чихуахуа, померан, кокер шпаньол, немска овчарка, пинчер, бигъл кавалер, кинг чарлз шпаньол, алабай, сибирско хъски. Не липсват шиба инутата, болонките, джак ръселите, дакелът, кокерите, мопсовете, пуделите, акитите, шпицовете, шнауцерите, японският хин и др. Прави впечатление, че като че ли все по-рядко се срещат голото китайско качулато куче, доберманите, ротвайлерите, кралските пудели, далматинците, колитата, булмастифите, гончетата.

Владимир Христовски