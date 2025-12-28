Н ова година наднича зад ъгъла. Феновете на турските сериали тръпнат какво ще гледат в празничните дни. Но дори да има промени в програмите, винаги има алтернатива – да се заредим с настроение. И то с моменти от любими сериали, в които има елхички, новогодишна украса и настроение. Защото противно на схващането, че в Турция тези празници не се отбелязват, сериалите са друга работа.

Само да няма зулуми като тези, които видяхме наскоро в „Шербет от боровинки“. По време на новогодишното тържество, организирано от госпожа Сьонмез, избухна пожар. Пламъците бяха отмъщението на Гьоркем за това, че коварството й бе разобличено, а мъжът й Фатих я заряза и се върна при бившата си жена Доа. В огъня обаче загина бащата на Гьоркем. Интрига е чии овъглени останки са положени в ковчега, предназначен за самата Гьоркем, която се върна в ресторанта, за да се опита да измъкне баща си, след като го видя през витрината. Но докато разберем оцеляла ли е Гьоркем, ще изтекат още много серии. А целта все пак не е да покажем как от играчка става плачка, а да си създадем хубаво настроение.

Томбола

Щом дори суровата госпожа Есма Боран от сериала „Завинаги“ (“Истанбулска невеста“) може да намери повод да седне пред пианото и да започне да реве като мечка, значи има надежда. Именно строгата господарка извика коледния дух в дома си, като организира тържество. Идеята беше покрай останалите гости да покани и тайната си любов, но бе заловена от снахата, докато кокетно приемаше целувка по бузата от адвоката Гарип Селимер.

Най-забавната част се оказа томболата с размяна на новогодишни подаръци, предложена от Сюрея. Разбира се, някои не бяха доволни от късмета си. Фикрет Боран пък се зарадва повече на хармониката, която му подари секретарката му, отколкото на копчетата за ръкавели, с които жена му се отчете.

Чудеса

Сериалът „Почукай на вратата ми“ отдавна спечели овации и фенове по цял свят. В него също има новогодишна серия, която не можем да пропуснем. Празненството в офиса е стилно, героите са облечени великолепно, а черешката на тортата са отношенията между Еда и Серкан – повод дори най-големите скептици да повярват в чудесата.

Пепеляшка

Назлъ от „Горчиво и сладко“ повече от всичко на света иска да открие свой собствен ресторант, да бъде професионален готвач и да овладее тънкостите на японската кухня. Но докато всичко това са само планове, тя е бедна студентка, която трябва да си заработва прехраната. Затова трябва да се съгласи да изпълнява капризите на Ферит, а оттам нататък е неизбежно строгият господар да не се влюби в Пепеляшката, която непрекъснато му е пред очите. Най-романтичният момент е по време на тържеството за Нова година.

Куче и котка

Абсолютно клише в турските сериали – двамата се карат, а после се обичат. Така е и в сериала „В очакване на слънцето“. Кучето и котката са Керем и Зейнеп, които от дума на дума се влюбват. И романтичните сцени между тях са най-ярки по време на зимните серии и празнуването на новата година.

Тържество

Яман от „Кварталът на богатите” винаги е искал да промени съдбата си. Той работи усърдно и усилено за това. Тозлудере, едно от предградията на Истанбул, не е място за мечти. Но в една от сцените в турската тийндрама сериал, адаптация на американския „Ориндж Каунти“, има чудесно новогодишно тържество, на което се отбихме и ние.

Топки

Едва ли се нуждаете от инструктор как се украсява елхата, но ако следвате примера на Дефне от сериала „Любов под наем“, първо се започва с топките. Действайте!

Предателство

Приключваме новогодишната серия с вяра. За любовта няма срок на годност, нито ограничения, ако е истинска. Доказва го историята на Кузей и Йълдъз в сериала „Полярна звезда“. Двамата са се разделили, защото той заминава за Истанбул. Там се жени и има три деца. Но жена му го предава и той няма друг избор, освен да се върне в родния си дом. Разбира се, никой не прелива от щастие, когато това се случва. Но нещата лека-полека се променят. И снежната атмосфера ни помага да повярваме в приказката.

Кристи Петрова