С преминаването на студен атмосферен фронт неделният ден ще е ветровит. Силни пулсации от северозапад със скорост до 80-90 км/ч. се очакват в много райони на Западна и Централна България, както и по южните склонове на Стара планина.

Дневните температури ще се запазят в интервала от 2 до 7-8 градуса. В хода на деня ще се увеличи облачността с тенденция да превали дъжд и сняг в Североизтока, в централните и източните дялове на Стара планина, в съответния Предбалкан и в Странджа.

Новогодишната седмица ще започне с ветровито, но слънчево време. Сутрин – мразовито с температури от 0 до минус 5, следобед – в интервала между 2 и 7-8 градуса.

В дните около Нова година – 31 декември и 1 януари облачността ще е динамична с кратки и локални валежи от сняг в Северна България. Ще остане ветровито, а температурите ще се понижат – термометрите ще показват денем около нулата, рано сутрин – до минус 10 градуса.

Според ранните прогнози валежна обстановка се очертава в дните от 6 до 9 януари с преминаването на смущения. Предвид възможно затопляне около 3-4 януари, валежите ще са от дъжд и едва с понижението на температурите от сняг.

Климатологът Симеон Матев успокои, че до 2-3 януари температурите ще позволят в курортите да се произвежда изкуствен сняг.

Този декември е с 2-3 градуса по-топъл от обичайното, обясни още той. Въпреки това изминалата година не е най-топлата в историята. „Имали сме поне 3-4 по-горещи години”, каза Матев. Изпращаме годината с нормални количества валежи.

