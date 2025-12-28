С тотици хора се наредиха на опашка пред БНБ, за да се снабдят със стартови пакети с евромонети, показа проверка на „Телеграф“.

Централната банка отвори извънредно касите си в почивния ден заради огромния интерес към металните пари. Стартовият пакет съдържа монети от всички номинали и се продава по 20 лева на гражданите, за да могат те предварително да се запознаят с новата валута. Един човек може да си купи до два комплекта наведнъж. Банките също продават стартови пакети. В по-малките населени места обаче комплектите вече много трудно се намират, оплакаха се граждани.

Макар евромонетите скоро да влязат във всяко портмоне, хората търпеливо вчера чакаха на опашка пред БНБ по час и половина-два. Мнозина взимаха евромонети за подарък за децата си, други казваха, че ще си запазят металните пари за себе си като сувенир и няма да отварят плика. Нумизмати пък смятат да обогатят с тях колекциите си. Ценното на стартовите пакети е това, че съдържат монети, които не са докосвани.

Сувенир

„Наредих се, защото не са използвани. Като спомен да останат, не да ги харча. Не съм нумизматик, няма да ги слагам в класьор, но ще ги запазя за децата си“, разказа софиянецът Венцислав пред „Телеграф“. Той спонтанно решил да се нареди на опашката, след като от медиите разбрал, че касите на БНБ ще работят в събота.

Междувременно вчера от МВР призоваха гражданите да не се доверяват на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро. Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране, препоръча във видео началникът на сектор "Измами" в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова.

Измами

"Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания", съветва гл. инспектор Падинкова. МВР напомня, че нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане. Ползвайте само официални места - банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса. БНБ също обменя левове срещу евро безплатно и без краен срок.

От полицията призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да бъде подаден сигнал на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

София Симеонова