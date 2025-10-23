Съединените щати предприеха първия голям ход срещу Кремъл, откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом – санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“!

Рестрикциите имат една цел – да ударят Русия по най-болезненото място: приходите от петрол, които финансират войната срещу Украйна.

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че „време е за незабавно прекратяване на огъня“ и че Вашингтон е готов да отиде още по-далеч, ако Москва не смени курса.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГО НАПРАВИ СЪЩО

След САЩ, и Лондон удари с подобни санкции, докато Европейският съюз готви разширение на ограниченията срещу руските енергийни компании.

„Това са мащабни санкции, и то срещу двете най-големи петролни компании в Русия“, коментира Тръмп, като допълни в типичния си стил:

„Надявам се, че Путин ще стане по-разумен. И че Зеленски също. За танго трябват двама.“

ЕВРОПА С ДЕВЕТНАДЕСЕТИ УДАР

Междувременно страните от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия – пълен удар по втечнения природен газ (LNG).

Новите правила ще се прилагат на два етапа:

краткосрочните договори ще приключат до 6 месеца ,

а дългосрочните – от 1 януари 2027 г.

Освен това Брюксел добавя още 117 кораба към черния списък на руската „сянка флотилия“, с което общият им брой достига 558!

Последна съпротива оказа Словакия, чийто премиер Роберт Фицо поиска гаранции от Европейската комисия за компенсации при високите цени на енергията.