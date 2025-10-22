В сички държави от ЕС са одобрили 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната, която Москва води срещу Украйна. Това обяви днес датското ротационно председателство на Европейския съюз, цитирано от "Ройтерс".

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че току-що бяхме известени от последната страна член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет. Следва писмена процедура за одобрението от страна на Европейския съвет. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство.

Пакетът – деветнадесетият, приет от ЕС след руското нахлуване през 2022 г. – идва на фона на опитите на Европа да запази натиска върху Русия, след като мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп започна да губи енерция.

Словакия, която е близка до Кремъл, временно забави приемането на пакета заради отделен въпрос, като настояваше за защита на автомобилната си индустрия от въздействието на европейското климатично законодателство.

В рамките на новите мерки ЕС ще въведе забраната за внос на втечнен природен газ от Русия с една година по-рано. Освен това ще бъдат включени в черен списък над 100 допълнителни танкера от така наречения „сенчест флот“ от остарели кораби, използвани за заобикаляне на ограниченията върху руския петролен износ.

Освен усилията за намаляване на приходите на Москва, ЕС също се стреми да ограничи действията на руски дипломати, заподозрени в шпионаж, като наложи контрол върху пътуванията им из Европа. Новите мерки означават, че руски дипломати трябва да уведомяват властите в страните, където са акредитирани, за всяко пътуване в чужбина.

Словашкият премиер Роберт Фицо се съгласи да оттегли възраженията си срещу санкциите, след като получи уверения относно защитата на автомобилната индустрия.

Пакетът ще бъде официално приет утре, точно преди украинският президент Володимир Зеленски да се присъедини към лидерите на ЕС на среща в Брюксел, допълва NOVA.