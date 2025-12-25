П апа Лъв XIV отправи днес традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света"), в която Светият отец обикновено споменава глобалните конфликти.

В посланието си папата призова за край на всички войни по света. Говорейки от централния балкон на базиликата "Свети Петър" пред събралите се хиляди хора, той изрази съжаление за продължаващите конфликти в Украйна, Судан, Мали, Мианма и по тайландско-камбоджанската граница.

Хората в Украйна, където руските войски заплашват градове от жизненоважно значение за отбраната на източните части на страната, "са измъчени" от насилието, подчерта Лъв Четиринадесети.

"Нека шумът от оръжията да престане и нека засегнатите страни, с подкрепата и ангажимента на международната общност, да намерят смелостта да се ангажират в искрен, пряк и уважителен диалог", призова папата.

На първата си коледна проповед днес папата осъди условията, при които живеят палестинците в Газа, като това бе необичайна тема за обикновено тържествената духовна служба в деня, в който християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, отбелязва Ройтерс.

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света.

"Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ?”, попита той.

Източник: БТА