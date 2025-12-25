О громни опашки се извиха пред много банки в навечерието на приемането на еврото, показа проверка на „Телеграф“.

Опашки за обмяна на валута имаше и пред обменните бюра в моловете.

Хората се юрнаха да вкарват левовите си спестявания в банкоматите с депозитна функция, за да може те да бъдат превалутирани навръх Нова година безплатно в евро. Някои с по-големи суми обикаляха по няколко банкомата, тъй като машините имат лимит за това колко можете да внесете. „Телеграф“ попадна на човек, който искаше по този начин да вкара 30 000 лева.

На банкомата с депозитна функция можете да внесете до 9700 лева в рамките на 24 часа, разказаха служители на две банки. Ограничен е и броят банкноти – до 300. Според служителите обаче няма проблем, ако сумата е по-голяма и я разделите и вкарате на части.

Пред безкасовия център на банка в столичен мол вчера се беше извила дълга опашка. Пред банкомата с депозитна функция чакаха около двадесетина души. Имаше и друг банкомат, но той не работеше. Чакащи на опашката споделиха, че трансакцията отнема около десетина минути на човек. Мнозина се отказваха, решавайки да търсят друго място, където да си внесат парите.

Проблем

Имаше и хора, които се сблъскваха с проблем – машината им прибира парите, без да завери сметката им със сумата. Служители отричаха причината за такива грешки да е препълването на банкоматите. Те обясняваха, че най-вероятно банкнотата е била смачкана, скъсана или надраскана. Много често обаче банкоматът гълта чисто нови пари. Когато задържи банкнотата, машината издава бележка, на която пише номинала и номера на купюра. С този бон клиентът трябва да отиде на гишето на банката и да го покаже. Следва съставяне на протокол, в който потребителят описва ситуацията. Сумата се възстановява по сметката му в рамките на 7 до 10 дни, след като се направи ревизия на банкомата. Препоръчително е, докато клиентът не види парите по сметката си, да си пази бележката от банкомата и копие от протокола. Имаше хора, на които по този начин им е била задържана доста голяма сума – няколко хиляди лева.

Заради огромния брой трансакции започнаха проблеми и с мобилното банкиране. „Поради големия брой клиенти, които използват онлайн и мобилното банкиране на Банка ДСК в момента, достъпът е временно затруднен. Моля, опитайте отново по-късно“, съобщи официално банката. Потребители съобщават, че проблем има и с банкоматите. „Банкоматите във Варна са покрити с листи и не работят“, съобщиха клиенти, а други добавят, че така е и в София.

Монети

Много хора използваха последните дни преди еврото, за да се отърват от стотинките в касичката си. Както „Телеграф“ писа, банките обичайно вземат в тези случаи 10 лева за броене на монетите. Служители на кредитни институции обаче споделиха, че тази такса ще отпадне от Нова година. Още не са ни казали, но безплатно ще е поне през първите шест месеца на 2026-а, казаха експертите. Причината е, че подобна операция вече ще се брои обмяна на българска валута срещу евро, което съгласно Закона за приемане на еврото е безплатно в банките и пощите за потребителя.

Опашките за уедряване на стотинки пред Касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ 10 продължават. Наредилите се вчера граждани обясниха, че за сума до 150 лева услугата е безплатна. За по-големи суми има такса - 1,8%, ако монетите не са сортирани по номинали, и 1,4%, ако са сортирани. Опашката вървеше много бавно – на час минаваха по двама души. Хората обаче няма смисъл да бързат и да чакат на дълги опашки, тъй като БНБ ще обменя левове и стотинки без краен срок.

От БНБ съобщиха също така, че заради присъединяването към еврозоната и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети, касите й ще работят извънредно с клиенти на 27 декември с работно време от 8,30 до 15,45 часа.

Край на обмяната на банкноти преди 1999 г.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото БНБ ще преустанови от 1 януари обмяната на старите български монети и банкноти, емитирани преди 1999 г. и извадени през същата година от обращение, тоест преди деноминацията. Те отдавна не са законно платежно средство, но се търгуват из интернет платформите за нумизматика и бонистика. Сред въпросните банкноти е например столевката с образа на Захарий Зограф и фреската му „Колелото на живота“. Тя се продава на колекционери за 7-10 лева, макар че има и оптимисти, които й искат 400 лева.

София Симеонова