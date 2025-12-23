Е два ли има дете по света, което да не вярва в Дядо Коледа, добрия старец, който влиза през комина, изяжда приготвените му сладки, изпива чашата с топло мляко за подсилване и след като остави подаръците под елхата или в чорапчетата под нея, излиза обратно през комина.

А гръмогласното му „Хо-хо-хо“ още дълго се носи в тихата и свята звездна нощ.

Отговори

На въпрос откъде идва и къде живее Дядо Коледа обаче децата от различните краища на света дават различни отговори. Според едни старецът живее на Северния полюс, а според други в Лапландия. Всъщност и едните, и другите до известна степен са прави, макар че между Лапландия и Северния полюс разстоянието не е никак малко, цели 2613 км. Това обаче за децата не е толкова важно, а километрите са без значение. По-важно е, че дядото живее там, където има много сняг, много студ и малко хора. А това важи и за двете точки.

Всъщност по-старата от двете версии е, че Дядо Коледа живее на Северния полюс. През 1927 г. във Финландия за пръв път започва да се лансира версията за Лапландия, като това е част от организираната кампания за развитието на туризма в северната държава. Може би ще бъде любопитно да се знае, че има и трета версия, според която Дядо Коледа идва от Гренландия и в нея вярват децата в Дания. И не за друго, а защото островът е част от арктическата островна територия на тази страна. Очевидно обаче рекламната кампания на финландците се е оказала доста по-ефективна, а оттам и по-печеливша. Защото вече близо 100 години през зимата десетки, а може би и стотици хиляди хора от цял свят се отправят към Лапландия да покажат на децата си къщата на Дядо Коледа и работилниците, където неговите елфи и джуджета изработват милионите играчки за раздаване в коледната нощ.

Провинция

Лапландия е най-северната финландска провинция, чиято площ е почти колкото тази на България, малко под 100 хил. кв. км. В същото време обаче заради разположението си това е най-рядко заселеният регион на Финландия и в него живеят около 200 хиляди. Всъщност автохтонното население на региона Лапландия са малцинството саами, които са едва 7000 души. Саамите са коренното население на северната част на Скандинавския полуостров и днес освен Финландия обитават части от Норвегия, Швеция и Русия. След като векове наред те са подлагани на асимилация и дискриминация от страна на нахлулите в земите им чужди народи, днес те вече са признати официално за малцинство с всички полагащи им се права. Като в някои от общините на провинцията саамският език дори е признат за официален в училищата, медиите и държавната администрация.

Релефът на Лапландия е равнинен и само на места леко хълмист, а температурите, макар и да са ниски и доста под нулата, не предизвикват нетърпим студ, което я прави подходяща за туристическа дестинация. Българските туроператори предлагат 3-4-дневни посещения дотам, а цените са различни. В извънколедния период те са около 2500 до 3000 лв. През декември обаче заради срещата с Дядо Коледа цената може да стигне до 5-6 хил. лв. за същия брой дни престой. В повечето оферти пакетната цена включва самолетния билет в двете посоки, заедно с трансфера, нощувки със закуски и вечери, както и повечето от посещенията и атракциите, в това число и среща с Дядо Коледа и „на лов“ за Северното сияние. Това, което не е включено, обикновено са разходите от личен характер и някои от допълнителните екскурзии по желание.

Рай

Приключението „На гости на Дядо Коледа“ традиционно започва със самолетен полет от София да Франкфурт, а оттам до Рованиеми, административен център и главен град на Лапландия. Градът е разположен близо до Северния полярен кръг на едно живописно място, между планинските върхове с доста трудно произносимите имена Оуносваара и Коркаловаара, на мястото, където се сливат водите на реките Кемийоки и притокът й Оунасьоки. Едва ли някой ще запомни всички тези трудни имена, а и не е нужно. По-важното е удоволствието, което всеки турист ще изпита на това кътче от снежния рай.

Населението на Рованиеми и околностите е около 60 хиляди души. Любопитното е, че въпреки трудните климатичните условия в този район Рованиеми е най-големият град по площ в Европа и един от най-обширните по площ в целия свят.

Музей

Туристическата екскурзия в Рованиеми започва традиционно с посещение на Арктикума – музей и научен център, който представя в пълнота цялата красота на северната природа въпреки нейната суровост, както и с историята, традицията и културата на региона. Затова и неслучайно наричат Арктикума „портала към Арктика и културата на Лапландия”. Още отвън в архитектурно отношение сградата на Арктикума впечатлява с модернистичния си вид и дизайн. Той представлява стъклена сграда с формата на оранжерия за зеленчуци, а отвътре е стъклен коридор, който се спуска плавно към брега на реката Кемийоки. В този коридор туристите могат чрез картини, пана, експонати и други да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на региона. Как местните жители са се адаптирали към условията на живот, какви животни обитават този район, какъв е бил битът, традициите, занаятите и поминъкът на живеещите в този студент климат. В Арктикума има и няколко зали, в които чрез визуализации и виртуални възстановки се представя Северното сияние и се обяснява този феномен от научна гледна точка. Избралите индивидуалните екскурзии те добре да отделят поне 2-3 часа за пълно разглеждане на Арктикума. При организираните екскурзии обикновено обиколката из този музей се прави по малко по-съкратена процедура, тъй като има още толкова места за посещение. Останалите забележителности на Рованиеми, които ще отбележим тук само мимоход са още: музеят на изкуствата „Курунди“, научният център „Пилке“, посветен на горите, Лапландският камерен оркестър, както и църквата „Рованиеми“, издигната на мястото на стар храм от 1817 г., опожарен от нацистите през Втората световна война.

Атракции

След като туристите са вдъхнали от историята и културата на Рованиеми, идва времето и за една от двете главни атракции, посещението на селището на Дядо Коледа. То се намира на 8 км от центъра на града и само на 2 км от летището. Тук всеки може сам да напише писмо с желанията си до Добрия старец и да го пусне в специалната пощенска кутия. При малко повече късмет туристите могат да се срещнат лично с Дядо Коледа и да си направят селфито на живота с него. Другата забележителност, свързана с Добрия старец, е гостуване в пещерата на елфите. Тук гостите може да се качат да се повозят на Магическото влакче, което като с магия може да преведе туристите през четирите годишни времена. Тук всеки може да надникне в работилниците за играчки и да се запише в училището за елфи, като получи и съответния сертификат за това. А освен него всеки нов елф получава и званието „Истински помощник на Дядо Коледа“ и сам да участва в изработването на любимите му играчки, за които е копнял в детските си години. Освен срещата с Дядо Коледа в селището му човек може да пресече Северния полярен кръг и да получи официален сертификат.

Втората задължителна туристическа атракция в Рованиеми е „На лов за Северното сияние“. Някои туроператори я включват в пакетната цена, но други не и тя трябва да се заплаща допълнително на място. Самата атракция представлява двучасово сафари със снегоходки през полярната нощ. Усещането е неповторимо. Водени от гида, туристите минават под звездното небе през заснежени гори и замръзнали езера, в посоката, в която се движи разноцветното сияние. Със сигурност тези два часа сред дивата и девствена снежна природа ще останат незабравим спомен за цял живот.

Следващият ден от екскурзията е пътуване до град Кеми, намиращ се на крайбрежието на Ботническо море. Градът е известен не със своята богата история и култура, а с развитата си индустрия. Тук се намират няколко предприятия за хартиено-целулозна промишленост. Наред с това той е последният обитаван град преди началото на голямата ледена пустош, водена към Северния полюс. Кеми е известен още и като Града на снежния човек и тук се намира Снежният замък, който всяка година се изгражда от основите си от нови ледени блокове и поради това има различна форма и архитектурен дизайн. Във вътрешността на този замък пък има десетки скулптури, изработени, разбира се, също от лед.

Лулео последната спирка на приключението в Лапландия.

Круиз

По желание и срещу допълнително заплащане туристите могат да извършат и тричасов круиз на един от двата арктически ледоразбивача и от палубата му да гледат как корабът троши огромните блокове лед. А за най-смелите се предлага дори и плуване сред ледовете, облечени, разбира се, в специални непромокаеми термокостюми. Отново по желание може да се посети характерната за Скандинавието и особено за Финландия традиционна сауна. Вероятно малцина знаят, че сауни има на много места по света, но финландската е част от Списъка с културно-историческо наследство на ЮНЕСКО. За финландците тя не е просто излагане на тялото на пара, а има много по-дълбок смисъл. Според вярванията им в парата се крие духът льойли, който е от добрите духове. А самата сауна често е наричана „църква сред природата“ и е определяна за свещено или сакрално пространство, в което не може да се вади оръжие, да се влиза с лоши помисли и да се извършват престъпления, защото това би разгневило духа на парата, който ще излее гнева си върху осмелилите си да осквернят неговия дом и неговото пространство.

Следващото населено място в Лапландия е Торнио. Тук се предлага посещение на ферма за хъски и два или три часа разходка с шейна, теглена от кучешки впряг по заснежените пътища. Отново тук се предлага и ферма за северни елени и съответно разходка с теглена от елени шейна. За любителите на моторните изживявания се предлага разходка с моторна шейна, която също носи доста голяма доза адреналин.

Последният ден от екскурзията е посветен на град Лулео. Тук една от атракциите, които се предлагат, е ловене на риба в дупка в дебелия лед. Гостите ще могат да се запознаят и с културата и традициите на саамите, за които вече беше споменато. Ще чуят магическите заклинателни песни „йойк“, а по желание ще могат да се пробват и в хвърляне на ласо. Денят завършва с вечеря в традиционен саамски стил, в която доминират морските дарове и основно рибата. След подобни неповторими изживявания в навечерието на коледните празници на туристите, посетили дома на Дядо Коледа, няма да остане нищо друго, освен да очакват следващата зима, за да се върнат отново тук, на това магично неповторимо място.

Иван Първанов