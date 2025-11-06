У чени разкриха мрачна перспектива за бъдещето на човечеството, предупреждавайки, че Земята в крайна сметка ще бъде погълната от Слънцето.

След около пет милиарда години нашата звезда ще изгори последното си водородно гориво и ще започне да се разширява в чудовищен червен гигант. Когато това се случи, астрономите от Университетския колеж в Лондон и Университета на Уоруик прогнозират, че Земята ще бъде погълната от Слънцето или разкъсана на парчета.

Дори ако Земята преживее трансформацията на нашата звезда, изследователите предупреждават, че животът на нашата планета няма да се случи. Според екипа, нашата гибел вероятно ще бъде причинена от мощни гравитационни ефекти, известни като „приливни сили“.

Водещият автор, д-р Едуард Брайънт, казва: „Точно както Луната привлича океаните на Земята, за да създаде приливи и отливи, планетата привлича звездата. Тези взаимодействия забавят планетата и карат орбитата ѝ да се свива, карайки я да се върти спираловидно навътре, докато или се разпадне, или падне в звездата“.

Това ужасяващо откритие, публикувано в „ Месечни известия на Кралското астрономическо дружество“ , е направено чрез наблюдение на близо половин милион звезди, които току-що са навлезли в този етап от живота си „след главната последователност“.

Звездите от главната последователност, като нашето Слънце, са стабилни, защото вътрешната сила на гравитацията е балансирана от външния натиск от реакциите на ядрен синтез в ядрото им. Но когато звездите изчерпят водорода си за горене, този баланс се нарушава и звездата започва да се свива в себе си. Този колапс прави ядрото достатъчно горещо, за да слее хелиевите атоми във въглерод, освобождавайки вълна от енергия, която стартира ядрен синтез във външните слоеве, които след това се разширяват и охлаждат. По време на този процес, червеният гигант може да стане от 100 до 1000 пъти по-голям.