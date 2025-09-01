Д ракони вместо хора! 52-годишна жена от Хага живее истински кошмар – когато погледне някого, лицето му се превръща в страховита драконова муцуна с остри уши, змийска кожа и светещи очи в жълто, зелено или дори червено. Жената дори виждала драконови лица в празни стаи!

Лекарите установили, че тя страда от изключително рядко заболяване – прозопометаморфопсия (ПМО), което изкривява възприятието на човешките лица. След редица изследвания – ядрено-магнитен резонанс, електроенцефалография и неврологични прегледи – специалистите открили лезии в мозъка ѝ, свързани с нарушения във възприятието и паметта.

Предполага се, че тези увреждания са възникнали още при раждането, а нетипичната електрическа активност в мозъчните зони за разпознаване на лица и цветове отключила зрителните халюцинации.

След години лечение пристъпите били овладени, макар пациентката да развила и слухови халюцинации – странни „пляскащи“ звуци по време на сън. Медиците коригирали терапията, а жената вече води по-нормален живот и дори работи отново.

Според експертите заболяването е толкова рядко, че за последните сто години в медицинската литература са описани едва 81 случая в целия свят!