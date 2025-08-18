У чени са открили „междузвезден тунел“, който свързва нашата Слънчева система с далечни звезди.

В ново проучване, професори от Института Макс Планк идентифицираха два горещи тунела, простиращи се през огромни региони на Космоса. Изследователите са събрали хиляди измервания на небето, използвайки рентгеновия телескоп eROSITA, спътник, изстрелян през 2019 г.

Това разкри, че Слънцето се намира в средата на балон с ниска плътност, с диаметър около 300 светлинни години, от който излизат огромни междузвездни тунели. Един канал се простира към съзвездието Кентавър, пронизвайки околните хладни области на Космоса. Другият тунел свързва нашата слънчева система със съзвездието Голямо куче.

Изследователите смятат, че тези два канала може да са част от по-голяма разклоняваща се система, която преминава между различни региони на образуване на звезди.

Учените отдавна знаят, че нашата Слънчева система се намира в странен джоб от горещо, по-рядко пространство, известен като „Локален горещ балон“. Смята се, че този регион е „гробище на свръхнови“, издълбано от експлозиите на умиращи звезди преди 10 до 20 милиона години. Когато изключително масивни звезди изгорят цялото си гориво, те се свиват в себе си и генерират достатъчно налягане, за да експлодират в свръхнови. Тези взривове създават вълна от гореща плазма, която избутва газ и прах заедно с нея, оставяйки след себе си гореща кухина с ниска плътност.