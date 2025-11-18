П ет патрулки преследваха шофьор с БМВ близо 100 км на територията на областите Варна и Шумен. Снощи, малко след полунощ, в полицията е получен сигнал от Дългопол за водач на лек автомобил, потеглил след употреба на алкохол в посока Провадия.

При опит да бъде спрян, шофьорът не се подчинил.

В последвалото преследване са участвали общо пет полицейски екипа от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня, насочвани от оперативната дежурна част на ОДМВР –Варна.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача, не са използвани принудителни за спиране помощни средства -шипове.

Преследването е приключило в района на с. Ягнилово, обл. Варна, където автомобилът е самокатастрофирал.

Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние.

Справка в информационните масиви на МВР установява, че водачът – 33-годишен, е криминално проявен и има 13 акта и 21 фиша за нарушения на закона за движение по пътищата.