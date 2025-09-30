С лужител на жандармерията в Монтана предотврати инцидент с фатален край в Бяла Слатина.

Мъжът реагира светкавично и извади 60-годишна жена от село Алтимир от потъващ автомобил.

Инцидентът е станал на 29 септември около 10:30 ч. сутринта.

Граждани подали сигнал, че автомобил е паднал в реката. На място екип на жандармерията открил колата частично потопена, а вътре – жена, която не успявала да излезе.

Младши инспектор Кристин Иванов незабавно влязъл във водата през задната врата на автомобила, достигнал до пострадалата и я извадил, като през цялото време държал главата ѝ над водата до пристигането на спасителния екип.

Колата по-късно е била извадена от реката.

Жената е прегледана от медицински екип – била е контактна и без наранявания.

По думите ѝ, тя се намирала в паркирания автомобил и при опит да отвори прозореца, дала контакт, вследствие на което колата потеглила неконтролируемо към реката. Тъй като жената не умеела да шофира, изпаднала в паника.

Собственикът на автомобила е дал показания.

Източник: NOVA