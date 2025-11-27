30-годишен мъж е обвинен и задържан за грабеж на възрастна жена в столичния квартал „Илинден“, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Нападателят, който има предишни осъждания, е използвал сила, за да отнеме златни бижута от 65-годишната жертва.

Според събраните до момента доказателства, престъплението е извършено на 13 септември 2025 г. около 14:20 часа. Пред жилищен блок в ж.к. „Илинден“ обвиняемият С.С. е нападнал 65-годишната жена, като я е бутнал с ръце в гърба. След като пострадалата паднала на земята, той я е натиснал за гушата и е издърпал от врата ѝ златни бижута на обща стойност 1190 лева.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години за такова деяние.

Източник: NOVA