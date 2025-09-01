М оторист е пострадал тежко при катастрофа в Разградско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград, предаде БТА.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел.112 около 12:30 ч. Микробус, шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от село Ясеновец, не изчаква на знак стоп и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет.При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско.

Транспортиран е в болницата в Разград. Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Продължава огледът на място и работата по случая.