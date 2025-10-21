С емейството на прокурор Иво Илиев вече се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието по мое разпореждане. Това обяви министърът на правосъдието Георги Георгиев, цитиран от NOVA.

„Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя. Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София”, каза още Георгиев.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от Главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.

Припомняме, че през нощта в понеделник в стил смутните времена през 90-те години маскиран мъж атакува с чук бившия зам.-градски прокурор на София.

МУТРЕНСКИ ВРЕМЕНА: Нападнаха прокурор по нощите с чук !

Илиев беше настанен в реанирацията на болница "Токуда".