С пециализантът по гръдна хирургия д-р Ненад Цоневски, който на 9 ноември бе заснет как с автомобила си „Фолксваген Пасат“ прегазва кучето Мая в столичния квартал „Разсадника“, се е прибрал при родителите си в родния си град Делчево, Северна Македония. Това разкриха източници на „Телеграф“. 

Цоневски, който от около 4 месеца живеел под наем в апартамент в новопостроена кооперация на улица „Пчиня“ 18, е изнесъл целия си багаж през нощта във вторник, потвърдиха негови съседи. 

Офейкал

Няколко часа по-късно медикът е напуснал пределите на България със северномакедонския си паспорт. Цоневски има двойно българско и северномакедонско гражданство, твърдят източници на „Телеграф“. Лекарят е специализант във Военномедицинска академия и от около 4 месеца е наел апартамент в квартал „Разсадника“.

НЕВИЖДАНА БРУТАЛНОСТ: Изверг прегази жестоко куче! (ВИДЕО 18+)

Допреди да прегази кучето Мая не е създавал проблеми, слабо познат е на местните жители в квартала. От Софийската районна прокуратура съобщиха, че са образували досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК за жестокост към гръбначно животно, предвиждащ наказание лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

СПЕШНА ПОМОЩ: Разследват доктор, спасил котка по време на работа

Лекарят е бил разпитан в 3-то РУ – СДВР, след което е освободен. Часове по-късно заедно със свой приятел е освободил апартамента в „Разсадника“ и директно е отпрашил към родния си град Делчево, твърдят запознати. Дошли са в малките часове, изнесли са багажа и са офейкали. 

Позорно

Справка за него в КАТ показва, че до момента хирургът има глоби за 1680 лева, които са комбинация от различни нарушения, някои от които за превишена скорост с над 30-40 км/ч над ограничението.

Има и дребни глоби за паркиране – 20 лева, както и за забравени документи – 10 лв. Кучето Мая живее от 14 години в „Разсадника“ и местните жители са се грижили за него. Хората са възмутени от постъпката на лекаря. Различни организации реагираха след видео, на което се вижда как медикът прегазва животното с автомобила си. Петиция с искане за затвор за хирурга събра над 200 000 подписа. Протести срещу Цоневски се организират в цялата страна.

Първият ще е пред централния вход на ВМА в четвъртък, а голям протест ще има в неделя в София и Варна. Д-р Цоневски се подвизава у нас като македонски българин и на това основание е получил право да се образова и да специализира медицина. По повод позорното поведение на медика от фондация „Македония“ излязоха с призив Цоневски да бъде изключен от Българския лекарски съюз. „Това не е човешко и нормално поведение, това не може да бъде поведение на български лекар“, категорични са от организацията на македонските българи. 

Захари Белчев Захари Белчев
жестокост към животни прегазено куче протести Бягство Ненад Цоневски Мая куче