У ченик от Пловдив на 18 години катастрофира в центъра на града. Впоследствие беше установено, че шофира без книжка и под въздействие на алкохол.

Инцидентът е станал малко след 05:00 часа тази сутрин, в близост до Водната палата в Пловдив. От пресцентъра на пловдивската полиция съобщиха пред NOVA, че ученик се е блъснал с управлявания от него лек автомобил в оградни пана при кръговото движение в центъра на града.

След като е катастрофирал, младежът се опитал да напусне местопроизшествието. Справка в регистрите на МВР показала, че момчето не притежава свидетелство за правоуправление, а тест на място с дрегер отчел наличие на алкохол в кръвта от 1,4 промила.

Младежът е задържан за срок до 24 часа, пише Vesti.bg.