2 840 487 985 лв.е бюджетът на София за 2025 година. Въпреки увеличението от близо 200 млн. лв. спрямо 2024 г. средствата са недостатъчни, за да се постигне амбицията на местната власт да превърне града в модерна европейска столица, коментира кметът Васил Терзиев преди приемането на бюджета. За първи път от много години, Терзиев върна финансовата рамка за прегласуване, тъй като според него първоначално приетата беше незаконосъобразна и нецелесъобразна.

От вторият път – парите на София, които набъбнаха с 78 млн. лв., бяха приети, а с това се отпуши и работата на районните администрации, които дотогава изпитваха сериозни затруднения заради ограничените средства, с които разполагаха.

„София генерира над 40% от БВП на страната и е редно градът да получава повече средства от държавата", коментира зам.-кметът по финанси Иван Василев.

Тенденция

Бюджетът на Столичната община следва устойчива възходяща траектория от наблюдавания период от 2015 до 2025 г. Анализът показва, че парите на града нарастват с над 1.28 млрд. лв., или ~87% за 10 години. Първият значителен скок е през 2022 г. Увеличението спрямо 2021 г. е с около 250 млн. лв., което съвпада с постпандемичното възстановяване и по-големи държавни трансфери. Най-голям ръст се наблюдава през 2023 г. Тогава парите на града нарастват с над 400 млн. лв. спрямо 2022 г. Стабилизация на приходите и разходите се отчита след 2023 г. – ръстът между 2023–2024 е минимален (+20 млн.), но отново има по-сериозно увеличение през 2025 (+200 млн.).

Използваме Google Pinpoint, за да задълбаем по-надълбоко в парите, с които разполага столицата ни. Оказва се, че въпреки бомбастичните суми, парите за развитие са минимални.

"Бюджетът е рекорден, но далеч не покрива всички нужди на София. Радвам се, че залагаме началото на редица нови политики, двойно засилваме изграждането на нови детски градини, изцяло поставяне на изграждането на паркинги - изграждат се три и се проектират 20 във всички райони на София, укрепване на Столичен инспекторат, "София проект", осигурени са средствата за нормалното функциониране на градския транспорт", така коментира бюджета за 2024 г. общинският съветник Андрей Зографски.

Финансовата рамка беше в размер на 2,576 млрд. лв., През 2023 тя възлизаше на обща стойност от 2,564 млрд. лв., а през 2022 г. - 2,101 млрд. лв.

Основните предизвикателства остават осигуряването на финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на общината, подобряване и разширяване на социалните услуги, поддръжка и изграждане на транспортна инфраструктура. Приходите се формират не само от собствените средства, които идват от общинските данъци и такси, които са около 1 млрд. лева, а и от европроекти - 116 млн. лева. Предвидените капиталови разходи за 2025 г. са около 640 млн. лева. при около 600 млн. лева за миналата година. За поредна година се пренасят нереализирани проекти. Най-големият и актуален и за тази година остава строителството и разширението на метрото. Повече ще са парите за ремонт на улици и за осветление, но въпреки това всички се движим в дупки и пътища, които са хем тъмни, хем на вълни. За кърпене на дупки и преасфалтиране са предвидени 65 млн. (с 10 млн. лева повече спрямо 2024 г.). За ремонт на тротоари сумата е 48,16 млн. лева. За текуща поддръжка на осветлението в града са заделени 33 млн. лева, а за основен ремонт - 2 млн. лева.

Изпълнение

През 2020 г. приходите на Столичната община възлизат на приблизително 1,42 милиарда лева, като се реализира 94,65% от планираното. През 2021 г. изпълнението надхвърля очакванията с 101,46%, достигайки близо 1,65 милиарда лева. За 2022 г. проектобюджетът предвижда приходи от над 1,6 милиарда лева, като тенденцията на устойчив ръст се запазва. Приходите от продажба на общински активи остават далеч под очакванията. Въпреки заложените суми от над 20 млн. лв. годишно, реалното изпълнение през 2020 и 2021 г. не надвишава 40% от плана. Приходите от продажба на общински активи остават далеч под очакванията.

През 2021 г. и 2022 г. общината залага значителни средства от външно финансиране. Най-голям дял има заем от международни институции, възлизащ на над 118 млн. лева през 2022 г., предназначен за капиталови разходи. Това отразява нуждата от допълнителен ресурс за инфраструктурни проекти. През годините се променят отпусканите средства по различните пера, като там няма много резки промени.

“София разполага само с 300 млн. лв. за развитие”

Въпреки, че бюджетът на София изглежда бомбастичен, се оказва, че европейската ни столица разполага с едва 200-300 млн. лв., за да решава проблемите си.

„Инфлацията и заплатите изсмукват бюджета. 2.2 млрд. лв. отиват за заплати, останалото са свободни пари“, заяви пред „Телеграф“ общинският съветник, член на комисията по финанси и бюджет в СОС и председател на градския съвет на ДСБ Бонка Василева.

Друга причина е, че увеличената средна работна заплата на медицинските работници и служителите в наземния градски транспорт също са внесли дисбаланс във финансовата рамка, коментира още тя.

По думите й друг проблем са т.нар. „заключени пари“ в нереализирани навреме проекти. Общинският съветник обясни, че някои от тях се забавят с години, през които се залагат средства в капиталовата програма, които не могат да се пипат. Това е и причината градът ни да разполага с ограничени възможности за ремонти, строителство и облагородяване. „Възможностите са през заеми, което е напълно нормално. Той обаче е много по-специфичен финансов инструмент,за което трябва предварително да се направи планиране и да бъде предвидим“, каза Василева и даде за пример изтегленият по времето на Йорданка Фандъкова заем от 60 млн. евро, от които 50 млн. евро от тях са били отпуснати от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а останалите 10 млн. евро са осигурени от собствено финансиране от общинския бюджет. Заемът ще бъде връщан в рамките на 25 години.

Владимир Христовски