- Г-н Станчев, как оценявате развитието на застрахователния сектор към момента?

- Застрахователният пазар показва устойчив ръст през последните години при запазване на обичайната си структура. Автомобилното застраховане продължава да е водещо с доста висок дял, над 70% от целия портфейл на общото застраховане. Имуществените застраховки се развиват с умерено темпо, тоест ръстът не е толкова висок, колкото по други бизнес линии като автомобилно и здравно застраховане. Здравното застраховане остава може би най-динамичният застрахователен бранш. Брутните записани премии за първото тримесечие на 2025 г. растат с 21% спрямо същия период на 2024 г. Основен двигател е нарастващата медицинска инфлация в последните 3 г. Под медицинска инфлация имам предвид цените на медицинските услуги, които всяка година се вдигат с двуцифрен ръст. Те зависят много от бюджетите на здравната каса, където всяка година има увеличение.

- Това как се отразява на размера на обезщетенията, които застрахователите плащат?

- Плащаме по-високи обезщетения.

- Как се развива животозастраховането?

- Животозастраховането също има стабилен двуцифрен ръст – 11% за първото тримесечие. Проникването по тази линия все още е доста ниско, но пък има висок потенциал за развитие.

- А земеделското застраховане?

- При земеделското застраховане наблюдаваме доста сериозен ръст през тази година. Основната причина за това е новата схема за финансиране на застрахователната премия, която се извършва от ДФ „Земеделие“. В момента по тази програма 70% от премията за земеделците се покрива от фонда. Преди имаше различни ставки в зависимост от културите, но обикновено съфинансирането беше 30-40%. Сега е 70% и това предизвика много голям интерес към тази застраховка.

- Каква е ситуацията с автомобилните застраховки?

- Премиите по „Каско“ нарастват доста – с 16% през първото тримесечие. Тук отново основната причина са фактори от икономическата среда – динамиката при цените на резервните части и на сервизните услуги.

- Наблюдава ли се поскъпване на „Гражданска отговорност“?

- Не, не се наблюдава, и то вече от няколко години. Преди 2022 г. имаше известни флуктуации в цената на „Гражданска отговорност“, докато сега виждаме една устойчивост и стабилност. Въпреки увеличението на цените на резервните части и на сервизните услуги цената на застраховката остава доста ниска.

- На какво се дължи това?

- Факторите са много. На първо място е конкуренцията. Знаете, че това е задължителна застраховка и има най-голям дял на целия пазар – над 40% от цялата брутна записана премия в общото застраховане. Много застрахователи я предлагат и така се постигат равновесни ценови нива.

- Кога се очаква системата бонус-малус да заработи?

- Системата бонус-малус и в момента работи. Вероятно всички застрахователи прилагат подобен механизъм при застраховката „Гражданска отговорност“. Новото след последните промени в Кодекса за застраховането е, че занапред няма да се използват само данните, с които разполага отделната компания, а информация за щетите на автомобилите от целия пазар. Така застрахователите ще имат достъп до пълната история на щетите за всеки автомобил чрез регистъра на Гаранционния фонд. Досега такъв достъп липсваше и затова бонус-малус не можеше да се прилага с отчитане на всички щети, причинени от съответния водач.

- Кога ще имате достъп до централизираната система на Гаранционния фонд?

- Комисията за финансов надзор трябва да приеме наредба, която да определи условията и реда за достъп на застрахователите до регистъра на Гаранционния фонд с данните за щетите. След приемането ѝ и осигуряване на техническа свързаност между системата на ГФ и застрахователите компаниите ще могат да настроят собствените си системи така, че да прилагат бонус-малус въз основа на информацията от регистъра. Всеки един застраховател ще има право да прилага собствена методология за бонус-малус. Не очаквам процесът да отнеме много време, тъй като повечето компании вече имат разработени методики. Възможно е част от тях да ги адаптират с оглед на новите данни, до които ще получат достъп.

- За колко време назад ще се гледат щетите?

- Това ще е решение на всеки застраховател, ще е част от неговата методология.

- Каква е практиката в момента?

- Гледа се до 5 г. назад.

- Това не напомня ли за един много стар вариант на системата бонус-малус, когато цената на Гражданската се обвързваше с историята на конкретния автомобил? Все пак автомобилът е неодушевена вещ, не той причинява щетите, а водачът ги причинява.

- Да, но цялата ни система на застраховка ГО е базирана на тази логика. Тоест ние ще получаваме информация за автомобила.

- Ако един водач е причинил виновно ПТП с даден автомобил и след това го продаде, застрахователят ще има достъп до тези данни за щетите. Това означава ли, че новият собственик на автомобила ще трябва да плати по-висока Гражданска?

- Това ще е решение на застрахователите. Те ще имат достъп до данните за щетите, а дали и как ще ги използват следва да е описано в методологиите им за прилагане на бонус-малус.

- А застрахователите ще имат ли информация, че този автомобил е продаден и собственикът е друг, за да може това да се отрази върху решението им?

- Най-вероятно ще имат такава информация.

- Кога се очаква наредбата на КФН да бъде готова?

- Трудно ми е да кажа. Имаме информация, че в момента се работи върху нея.

- Освен щетите ще продължи ли да има и други фактори, които влияят върху цената на застраховката?

- Другите фактори, които в момента са включени в ценообразуването, ще продължат да се използват от застрахователите. Не виждам причина за обратното. Тук говорим примерно за кубатура на автомобилите, възраст на водача и т.н.

- Какво е вашето мнение – основен ценообразуващ фактор да бъдат щетите?

- Това със сигурност е един по-справедлив метод за определяне на цената. По този начин ние по-коректно можем да определим рисковия профил на съответния водач. И смятам, че е по-справедливо тези водачи, които са предизвикали ПТП, да плащат по-висока цена на застраховката.

- Въвеждането на бонус-малус по начина, по който е разписан в застрахователния кодекс, как ще се отрази на цените на Гражданската. Колко може да се оскъпи, ако с даден автомобил са предизвикани щети?

- Всяка компания има своя собствена търговска политика, включително и по отношение на ценовите равнища на застраховката. Методологията за прилагане на бонус-малус също е решение на съответната застрахователна компания. Затова няма как да се правят обобщения, валидни за целия пазар.

- Съществуват ли към момента предпоставки за поскъпване на Гражданската?

- Ценовата динамика на пазара на „Гражданска отговорност“ не може да се прогнозира, но мога да гарантирам, че това е един от най-конкурентните пазари. По отношение на факторите, които влияят при ценообразуването, например такъв е честотата на ПТП, чието ниво в последните години остава сравнително стабилно. Но има и много други фактори. Инфлацията оказва силно влияние. Поскъпват резервните части, сервизните услуги. Заедно с това през последните години има силен ръст на възнагражденията на работещите в цялата страна. Всички тези фактори се отчитат.

- Наскоро се приеха промени в Закона за движение по пътищата. Кога ще видим застраховки за тротинетки?

- Темата е сложна.

- Защо?

- Проведохме разговори със съответните институции, че за да има предпоставки за сключване на този вид застраховка, е нужен ясен режим за регистрация на тротинетките. Така ще се създаде възможност за идентификация на съответния обект на застраховката - тротинетката. На второ място мога да кажа, че режимът, който трябва да се прилага към тази застраховка, е изключително тежък. В Закона за движение по пътищата има само една референция към Кодекса за застраховането и стандартната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Но това е застраховка с много тежки правила. Някои от тях просто не са приложими за тротинетките.

- Например?

- Ще ви дам пример със „Зелена карта“. Не мисля, че този режим е приложим за тротинетките. В момента с приетите промени, застрахователите трябва да издаваме „Зелена карта“ и на тротинетките. Същото е и със стикерите, които се лепят на стъклото на автомобилите. Няма логика те да се използват и за тротинетките. Но, както казах, имахме разговори със съответните институции и, общо взето, са идентифицирани трудните моменти, които трябва да бъдат преодолени.

- Кои точно неща трябва да се изгладят?

- Регистрацията и опростяването на режима на застраховката за тротинетки в сравнение със тази за автомобили. В момента е предвидено всяка една община да извършва регистрация на тротинетките. Мисля, че това не е ефективен подход, защото теоретично трябва всяка една община да организира режим на регистрация на съответната тротинетка.

- Това означава ли, че тротинетките трябва да имат и регистрационен номер?

- Да, точно това имам предвид. Ще трябва да имат регистрационен номер като автомобилите, за да могат да бъдат идентифицирани. Иначе няма как да знаем коя тротинетка има застраховка и коя не. Другата тема, която коментирахме с институциите, е как ще се осъществява контролът за наличието на застраховка на тротинетките. Това е друг въпрос, който се нуждае от по-детайлна регламентация.

- Вашето виждане по този въпрос какво е?

- Важно е да се извършва ефективен контрол. Теоретично той може да се осъществява и от общините, и от Пътна полиция. Може би ще се изготвят някакви промени в Закона за движение по пътищата, но за подробности трябва да се обърнете към институциите.

ТОВА Е ТОЙ:

Николай Станчев има бакалавърска степен от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“

През 2007 г. придобива Професионално ниво, специалност „Счетоводство“ от Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Член е на организацията от август 2014 г.

През 2012 г. получава и магистърска степен от УНСС, специалност „Застраховане и социално дело“ със специализация „Застраховане“

През 2010 г. се присъединява към семейството на „Дженерали“, а през декември 2020 е избран за главен изпълнителен директор и председател на УС на „Дженерали Застраховане“ АД

През 2024 г. е избран е за председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи

София Симеонова