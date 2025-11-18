Н ационалът на България за Купа „Дейвис“ - Александър Донски, се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро. Българинът надигра с 4:6, 6:3, 6:4 участващия с „уайлд кард“ Фаусто Табако от Италия, който е номер 826 в ранглиста на АТП.

Донски отстъпи в първия сет след допуснат пробив в седмия гейм. Въпреки че изгуби подаването си още в първия гейм, роденият във Филаделфия българин отговори подобаващо и спечели втората част. В третия решителен сет националът проби съперника си в петия гейм и спечели всичките си сервирания, за да затвори частта с 6:4. Той ще очаква победителя от срещата между поставения под номер 2 в турнира Били Харис (Великобритания) и квалификанта Андреа Гериери (Италия).

