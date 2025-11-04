Л ичният живот на Даниел Колинс отново превзе медиите в САЩ. Този път бившата №7 в света сподели в Инстаграм своите искания към бъдещия си мъж, които е публикувала в приложение за запознанства.

„В момента съм професионална тенисистка, но се стремя да бъда традиционна съпруга – е написала 178-сантиметровата блондинка. - Просто искам да отглеждам пилетата си, да правя домашни проекти, да правя прясно изпечен квас, да бъда домакиня на кучета и да се надявам скоро да имам бебета. Ако ще лъжете за ръста си, просто ме оставете на мира“.

Миналия сезон Даниел (31) бе решила да прекрати кариерата си, за да създаде семейство с инженера и вицепрезидента на технологична фирма Брайън Кип. В уж последната си година в тура Колинс спечели трофеите в Маями и Чарлстън, но после реши да не се отказва, защото се оказа, че страда от ревматоиден артрит, който й пречи да стане майка.

Освен това миналия месец финалистката от Australian Open 2022 се е разделила с Брайън и сега е готова за нова дългосрочна връзка, като за целта дори би участвала в тв риалити като „Ергенът“.