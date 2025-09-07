С евернокорейският лидер Ким Чен Ун отиде бавно, но сигурно към съседен Китай с влак.

КИМ ЧЕН-УН ПЪТУВА С БРОНИРАН ВЛАК ЗА ПЕКИН!

Известно е, че той предпочита този вид транспорт пред въздушния, но също така като ръководител на най-изолираната страна в света, подложена на санкции заради авторитарно управление, той и няма къде толкова често да пътува по света.

Участието му в парада в Пекин тази седмица по повод края на Втората световна война преди 80 години бе първото му участие в голямо, многостранно дипломатическо събитие.

Путин, Си и Ким по време на парада в Пекин

И така официалният севернокорейски вестник „Нодон Синмун“ помести във вторник снимки на Ким, седнал зад бюро в специалния си, боядисан в тъмнозелено влак, наподобяващ бронираната композиция, използвана и преди за подобни цели, съобщи Ройтерс. Той напусна Пхенян повече от 24 часа преди това, за да използва специализирания транспорт. Не е ясно какъв влак е използвал, но в миналото Ким е пътувал с бронирани влакове, които предлагат по-безопасно и по-удобно пространство за голяма свита, охранители, храна и удобства, както и място за обсъждане на дневния ред преди срещите, твърдят експерти. Откакто стана лидер в края на 2011 г., Ким Чен Ун е използвал влак, за да посети Китай, Виетнам и Русия в двустранни визити.

Вътре

Не е ясно колко влака са използвали севернокорейските лидери през годините, но Ан Бюнг-мин, южнокорейски експерт по транспорта в Северна Корея, каза, че са необходими няколко композиции по причини, свързани със сигурността. Те имат от 10 до 15 вагона, някои от които се използват само от лидера като спалня, а други превозват охранители и медицински персонал.

Вътре във вагона се провежда заседание.

Обикновено има място и за офиса на Ким, комуникационно оборудване, ресторант и няколко вагона за превоз на два бронирани автомобила „Мерцедес“, добави Бюнг-мин пред Ройтерс.

Видеокадри, излъчени през 2018 г. от севернокорейската държавна телевизия, показаха Ким на среща с висши китайски официални лица в широк вагон, обзаведен с розови дивани от всички страни. Кадрите показаха и вагона, в който се намира офисът на Ким с бюро и стол, а на стената зад него имаше карта на Китай и Корейския полуостров.

През 2020 г. кадри от севернокорейската държавна телевизия показаха Ким да пътува с влак, за да посети област, засегната от тайфун, на които се виждаше вагон, украсен с осветителни тела с формата на цветя, и със столове, обшити с плат и мотиви тип зебра.

Интересен детайл дава книгата „Ориент експрес“ от 2002 г. В нея е описано триседмичното пътуване до Москва на бащата на сегашния лидер – Ким Чен Ир. В този влак са били докарани със самолет от Париж каси с вино бордо и божоле, както и живи омари.

Релси

Когато Ким Чен Ун пътува с влака си до Русия, включително през 2023 г. за среща с президента Владимир Путин, колесните му оси са били преконфигурирани на граничната гара, защото двете страни използват различни ширини на релсите.

Макар че за Китай няма такова изискване, китайски локомотив започва да тегли влака, след като той пресече границата, заради железопътната система и сигнализацията.

За да пътува до предишните срещи със Си Дзинпин, специално оборудваният влак на Ким обикновено се теглеше от съответните боядисани в зелено локомотиви DF11Z, произведени в Китай, с емблемата на държавната „Чайна рейлуей корпорейшън“ (China Railway Corporation), които имат най-малко три различни серийни регистрационни номера, показва преглед на снимки от медиите. Номерата 0001 или 0002 предполага, че Китай му е предоставял локомотиви, запазени за най-висшите държавни служители.

А когато Ким пътува през Китай за срещата си през 2019 г. с президента на САЩ Доналд Тръмп във Виетнам, влакът му бе теглен от червено-жълт локомотив с официалното лого на китайските железници. Влакът може да достигне скорост до 80 км/ч по китайската железопътна мрежа в сравнение с максимална скорост от около 45 км/ч по релсите на Северна Корея.

Династия

Основателят на Северна Корея – Ким Ир Сен, дядото на днешния лидер Ким, редовно пътуваше в чужбина с влак по време на своето управление до смъртта си през 1994 г.

Бащата Ким Чен Ир разчиташе изцяло на влакове, за да посети Русия три пъти, включително пътуване от 20 хиляди километра до Москва през 2001 г. Той почина от сърдечен удар в края на 2011 г. именно по време на път с един от своите влакове, а вагонът е изложен в мавзолея му.

Влакът е в центъра на държавната севернокорейска пропаганда около управляващата династия Ким, предприемаща дълги пътувания, за да се срещне с обикновените севернокорейци в цялата страна. През 2022 г. държавната телевизия в Пхенян показа Ким Чен Ун да предприема това, което телевизията нарече „изтощително пътуване с влак“ из Северна Корея, за да инспектира реколтата от царевица и да популяризира „комунистическата утопия“, отбелязва Ройтерс.