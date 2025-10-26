Б ългарин пребори конкуренция от над 3000 униформени и стана полицай на годината в Атланта. Мирослав Петков е само на 27 години и вече носи приза. Той ще бъде ексклузивен гост в понеделник Телеграфно подкастът с Виктория Пенкова.

Българин бе избран за „Полицай на годината“ в Атланта (ВИДЕО)

Петков е от Лясковец, но на 7-годишна възраст се мести да живее в Щатите. През 2021 г. става полицай.

„За мен това е просто работа. Радвам се, че получих наградата, но всеки ден отивам на работа и се стремя да дам най-доброто от себе си”, каза той.

Мирослав залавя наркотици за 3 милиона долара, води и в класацията за арести, което му носи и важното отличие.

А в свободното си време той е отдаден съпруг и баща.

Целия разговор с Мирослав Петков, българинът станал полицай на годината в Атланта, гледайте в понеделник в Телеграфно подкастът с Виктория Пенкова.

