Б ългарско-американската полицейска асоциация съобщи, че Мирослав Петков от полицията на Атланта бе избран за „Полицай на годината“ за 2025 г. в американския град в щата Джорджия.

Атланта е един от най-големите градове на САЩ и в полицейското управление служат близо 3000 души.

„Аз съм офицер Петков и за мен е гордост да съм полицай на годината за 2025 г. Полицай на годината не е награда за един човек. Аз нямаше да съм тук, ако не бяха толкова много хора, които ми помогнаха да достигна това постижение. Искам да благодаря на всички мои колеги от звеното за борба с престъпността, всички колеги от другите звена, с които съм работил, моите сержанти и командири, както и хората, които са ми давали пример и са ми помогнали да стигна до тук, за да стана полицаят, който съм днес и ме направиха полицаят, който искам да бъда."

Лейтенант Дейвид Холман: „За последните няколко години офицер Петков е начело по арести в полицията Атланта. С всичкия си опит и обучение, през което е изминал той стана полицай, с който шега не бива. В началото годината той спря автомобил с неговия партньор офицер Мъстифър и това се оказа най-голямата конфискация на наркотици в историята на Атланта.“

Лейтенант Дейвид Бърн: „Петков, ти си бъдещето на полицията. Можеш да обичаш нещо, а то да се окаже, че не е най-доброто за теб и може да мразиш нещо, а то пък да се окаже, че е най-доброто за теб. Просто бъди търпелив и аз ти обещавам, че всичко ще си дойде на мястото, защото ти си бъдещето на нашата полиция.“

Ради Ангелов