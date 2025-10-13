П родължителни поройни валежи създадоха хаос в района на град Тарагона в Североизточна Испания, съобщи NOVA. Селищата по долината на река Ебро в област Каталуния бяха залети от кални реки. Има наводнени приземни етажи, значителни са щетите по сгради и пътната инфраструктура. Отнесени са автомобили, а спасителните служби са реагирали на над 400 сигнала за хора в беда – голяма част от тях се оказали заклещени от стихията в колите си.

Районът по делтата на река Ебро е изключително уязвим към наводнения заради своята топография. Деретата са с голям водосбор, стръмни брегове и широка разливна площ.

Бурите тип DANA или "студена капка" са предизвикателство за Пиринеите всяка есен. Мощните циклони се „зареждат” от топлите води на Средиземно море и често причиняват интензивни извалявания, измерващи се в стотици литри на квадратен метър. Същият тип буря порази района на Валенсия през 2024 г. Тогава метеоролозите съобщиха за паднали около 500 литра на квадратен метър дъжд. При бедствието загинаха над 200 души и бяха нанесени колосални щети.

Прогнозата е валежите от настоящия циклон да продължат по испанското крайбрежие и в понеделник. След това - във вторник и сряда, бурята ще се придвижва към Италия, обхващайки най-вече южните континентални райони и островите.