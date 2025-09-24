К олумбийският президент Густаво Петро поиска днес от трибуната на Общото събрание на ООН да бъде започнато "наказателно преследване" срещу американския му колега Доналд Тръмп след смъртоносните американски военни удари, които унищожиха кораби в Карибско море, които според Вашингтон са превозвали наркотици, предаде Франс прес.

Колумбийският лидер обвини американския си колега, че е дал заповед да бъдат атакувани тези кораби, което е довело до смъртта на "млади хора, които просто са искали да избягат от бедността" и не са могли да се защитят.

Вашингтон провежда операция срещу наркотрафика с военни кораби в Карибско море, насочена по-специално към Венецуела, страна, която обвинява в ръководене на картел. САЩ твърдят, че от началото на месеца са унищожили три кораба, замесени в трафик на наркотици, което е довело до смъртта на най-малко 14 души, предаде БТА.