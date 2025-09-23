В малките часове на 23 септември небето над Балканите се превърна в сцена на космическа мистерия.

Малко след 3:23 часа започват да пристигат десетки сигнали от очевидци, наблюдавали ярък и необичаен феномен. По думите им обектът е навлязъл в атмосферата и се е движел по траектория от югозапад към югоизток, в района между южна Олтения (Румъния) и северозападна България, съобщава Meteo Balkans.

Според изпратените снимки и видеа, в небето ясно се е виждал основен светещ обект, съпроводен от няколко по-малки, които вероятно са били негови отломки. Това навежда на мисълта, че става дума за изгарящ в атмосферата спътник или част от космически апарат.

Неочаквано събитията не приключват с този мистериозен обект. Само две минути по-късно – в 03:25:17 ч. – камера в румънския град Кугир е заснела и падането на малък метеор, който е оставил кратка, но ярка следа на нощното небе.

До момента няма официална информация от космическите агенции или отговорни институции, които да потвърдят произхода на обекта. Подобни случаи често са свързани с навлизане на части от стари спътници, които при навлизане в атмосферата изгарят напълно, но оставят впечатляващо светлинно шоу.

Макар да свикваме с мисълта, че „звездното небе“ е нещо далечно и спокойно, всяка нощ около планетата ни преминават хиляди тонове космически отломки и микрометеорити. Повечето изгарят незабелязано, но някои – като тази нощ – се превръщат в истинско зрелище и повдигат нови въпроси, писа novini.bg.