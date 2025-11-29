У волненият началник на президентската канцелария Андрий Ермак обяви намерението си да отиде на фронтовата линия няколко часа след оставката си.

„Отивам на фронта и съм готов за всякакви репресии“, пише Ермак в писмо до New York Post. Той обясни, че не иска да „създава проблеми на Зеленски“, поради което е взел това решение. Бившият началник на кабинета на Зеленски не уточни кога или как възнамерява да пристигне на фронтовата линия, отбелязва вестникът.

СЛЕД КОРУПЦИОННИЯ СКАНДАЛ: Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Операция Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Този скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство – парламентът беше разпуснат, а няколко депутати, включително от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на началника на кабинета на Зеленски. На 28 ноември беше съобщено, че служители на антикорупционната служба извършват претърсвания на апартамента и офиса на Ермак. Самият той потвърди разследването. По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка и подписа оставката му.

*Източник: БГНЕС