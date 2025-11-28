А ндрий Ермак, началникът на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски, е подал оставка след антикорупционната акция в дома му. Новината съобщи украинският президент, цитиран от Би Би Си.

54-годишният Ермак беше най-близкият съветник на Зеленски през цялата пълномащабна война на Русия, но е под все по-голям натиск заради корупционния скандал, въпреки че не е бил обвиняван в каквито и да било неправомерни действия.

Антикорупционните агенции на Украйна претърсиха апартамента му в правителствения квартал на Киев рано в петък, а Ермак заяви в социалните мрежи, че има пълно съдействие от негова страна.

Той се разследва от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна по дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“. Това е най-голямото корупционно разследване по време на президентството на Зеленски, писа NOVA.

Повдигнати са обвинения на 8 заподозрени, а един от тях е Тимур Миндич, близък сътрудник на президента, който е смятан за ръководител на схемата.