Д емократите в Камарата на представителите публикуваха нова порция изображения, свързани с осъдения педофил Джефри Епстийн, като част от тях са с цитати от „Лолита“, изписани върху женски части на тялото.

ЗАРАДИ ПЕДОФИЛА ЕПСТИЙН? Заплашиха Бил и Хилари Клинтън със затвор!

68-те снимки включват също колумниста на New York Times Дейвид Брукс, съоснователя на Google Сергей Брин и известния магьосник Дейвид Блейн, заедно с допълнителни снимки на режисьора Уди Алън, съоснователя на Microsoft Бил Гейтс, политическия теоретик Ноам Чомски и бившия стратег на Тръмп за Белия дом Стив Банън.

Но най-тревожните снимки са набор от пет изображения с цитати от класическия и противоречив роман на Владимир Набоков от 1955 г.

„Тя беше Долорес на пунктираната линия“, гласи един цитат, очевидно написан с флумастер по извивката на гръбнака на неидентифицирана жена. „Тя беше Ло, просто Ло, сутринта, висока метър и осемдесет, само с един чорап“, гласи друг цитат, написан на стъпалото на левия крак на жена, докато на заден план може да се види копие от романа.

„Тя беше Лола по панталон“, гласи цитат, гравиран върху нещо, което изглежда като ханш, докато отстрани на врата на жената е изписано: „Тя беше Доли в училище“.

66-годишният Епстийн почина в килията си през август 2019 г., докато чакаше федерален процес по обвинения в трафик на хора за сексуална експлоатация, след като преди това сключи сделка, за да се признае за виновен в сексуални престъпления срещу деца във Флорида през 2008 г.

Друга порция от девет снимки показва паспорти, визи и други документи за пътуване, като по-голямата част от идентифициращата информация е редактирана – което предполага, че Епстийн е продавал жени от Русия, Мароко, Италия, Чехия, Южна Африка, Украйна и Литва.

БОМБА: Извадиха нови кадри на педофила Епстийн с Тръмп и Клинтън! (СНИМКИ)

Междувременно, екранна снимка на текстово съобщение от непознат човек се отнася до контакт, който „иска 1000 долара на момиче“.

Сред новите снимки отново се появиха и кадри с бившия американски президент Бил Клинтън. Изображенията бяха разпространени, докато семейство Клинтън се опитват да избегнат даването на показания пред Конгреса.

Други забележителни фигури в публикацията със снимки бяха Доналд Тръмп , Уди Алън , Бил Гейтс , Стив Банън и Ричард Брансън

Миналия месец Конгресът официално призова Бил и Хилари да се явят за даване на показания пред Комисията по надзор на Камарата на представителите като част от разследването срещу Епстийн.