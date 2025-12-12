Н овопубликувани снимки от имението на Джефри Епстийн показват няколко елитни фигури - от бившия принц Андрю до Доналд Тръмп, Уди Алън и Ричард Брансън.

Шокиращите снимки бяха публикувани от демократите, в Комисията по надзор на Камарата на представителите в петък, показвайки поредица от влиятелни фигури в орбитата на осъдения трафикант на сексуални услуги.

Няма никакво предположение, че тези изображения доказват неправомерно поведение, а много от показаните лица отричат каквото и да е участие в неправомерни действия, свързани с Епстийн.

Изданието включва снимки на бившия президент Бил Клинтън, бившия главен стратег на Белия дом Стив Банън, съоснователя на Microsoft Бил Гейтс и други.

Законодателите съобщиха, че са получили 95 000 изображения от живота на Епстийн, но демократите публикуваха само 19 от тях, очевидно избирайки тези, които смятаха, че ще бъдат най-шокиращи и достойни за новина.

19-те фотографии показват колко тясно Епстийн някога е общувал с някои от най-влиятелните мъже в света, дори когато вниманието върху тези връзки се засилва.

Едно изображение показва нещо, което изглежда като купа с нестандартни презервативи, на която е изобразено карикатурно лице на Тръмп.