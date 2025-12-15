Б ил и Хилари Клинтън може да бъдат обвинени в неуважение към Конгреса, ако не свидетелстват по делото на финансиста Джефри Епстийн, според The ​​New York Times.

Изданието съобщава, че републиканският представител Джеймс Комър се опитва да призове семейство Клинтън за разпит. Призовките могат да бъдат връчени на изслушванията на 17-18 декември или в началото на януари 2026 г. Ако откажат, Комър заплашва да ги обвини в неуважение към Конгреса.

New York Times отбелязва, че максималното наказание за отказ да свидетелства пред Конгреса е една година затвор и глоба от 100 000 долара. Както обаче отбелязва изданието, „не всеки свидетел е обвинен в неуважение към съда“.

Съобщава се, че явяването на Клинтън, за да даде показания по делото Епщайн, би било „почти безпрецедентно“. Никой бивш президент не е давал показания пред Конгреса от 1983 г. насам. Когато Доналд Тръмп получи призовка да разследва събитията от 6 януари 2022 г., той съди комисията. Призовката му в крайна сметка беше оттеглена.