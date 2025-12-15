Б ил и Хилари Клинтън може да бъдат обвинени в неуважение към Конгреса, ако не свидетелстват по делото на финансиста Джефри Епстийн, според The New York Times.
Изданието съобщава, че републиканският представител Джеймс Комър се опитва да призове семейство Клинтън за разпит. Призовките могат да бъдат връчени на изслушванията на 17-18 декември или в началото на януари 2026 г. Ако откажат, Комър заплашва да ги обвини в неуважение към Конгреса.
New York Times отбелязва, че максималното наказание за отказ да свидетелства пред Конгреса е една година затвор и глоба от 100 000 долара. Както обаче отбелязва изданието, „не всеки свидетел е обвинен в неуважение към съда“.
Съобщава се, че явяването на Клинтън, за да даде показания по делото Епщайн, би било „почти безпрецедентно“. Никой бивш президент не е давал показания пред Конгреса от 1983 г. насам. Когато Доналд Тръмп получи призовка да разследва събитията от 6 януари 2022 г., той съди комисията. Призовката му в крайна сметка беше оттеглена.