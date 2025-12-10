Т айните наследници на Владимир Путин вече не са толкова тайни. Нови снимки, изнесени контрабандно от Русия, показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши – децата на президента от дългогодишната му любовница Алина Кабаева.

Материалите ги показват на престижни гимнастически събития, организирани лично от Кабаева в елитната академия, носеща нейното име. Иван дори говори в интервю за „готините“ движения, които е научил от олимпийски легенди.

Двамата наследници живеят като в царска крепост – в секретен комплекс край Валдай, заобиколен от стени, охрана и пълно информационно затъмнение. Имената им са изтрити от държавните бази данни, а те самите носят прикритата фамилия „Спиридонов“ – по прадядото на Путин.

Антикремълски канали наричат Иван „най-самотното момче в Русия“, а снимките подсказват, че е третиран като дете от аристокрацията – винаги отделен от групата, винаги пазен от погледи.

Малкият Владимир-младши пък се появява в кадри от турнири по бойни изкуства – с медал на гърдите и охрана наоколо.

Всички тези кадри са попаднали в публичното пространство чрез книгата „Самият цар“, която описва огромната мрежа от прикритие около личния живот на Путин и изобличава „тоталното му лицемерие“, по думите на авторите.

Междувременно официалната версия на Кремъл остава непроменена: Путин има само две дъщери. Но светът вижда друго.